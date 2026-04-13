FC Liverpool, todas as informações sobre a transmissão em resumo: quem transmite os jogos dos Reds ao vivo pela TV e pelo livestream?

O Liverpool FC está competindo em várias frentes nesta temporada – campeonato, copa e competições europeias. Quem quiser acompanhar os Reds sem perder nada precisa, portanto, saber exatamente qual competição está sendo transmitida por qual emissora. A boa notícia: com a combinação certa, você não vai perder nenhum jogo.

A visão geral a seguir mostra quais canais são relevantes para o Liverpool.

FC Liverpool, todas as informações sobre a transmissão em resumo: quem exibe/transmite os jogos dos Reds ao vivo na TV e por livestream?

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Assista ao FC Liverpool na Premier League, Liga dos Campeões, FA Cup, Community Shield e Carabao Cup ao vivo na TV e por livestream

Os direitos da Premier League na Alemanha pertencem integralmente à Sky. A emissora transmite todos os jogos da liga ao vivo – tanto em transmissões individuais quanto em conferência. Assim, os jogos do FC Liverpool também estão firmemente inseridos na programação da Sky.

Através do WOW ou do aplicativo Sky Go, você pode acompanhar os jogos dos Reds também por transmissão ao vivo, independentemente de estar em casa ou em trânsito.

A partir da temporada 2025/26, a Sky ampliou seu pacote de futebol inglês com os direitos da English Football League (EFL) e da Carabao Cup. Assim, possíveis jogos do Liverpool na Copa da Liga ou contra adversários de divisões inferiores também serão transmitidos ao vivo pela Sky.

A FA Cup e o FA Community Shield são transmitidos com exclusividade na Alemanha pela DAZN. O serviço de streaming exibe todos os jogos relevantes ao vivo – incluindo todas as partidas do FC Liverpool.

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A Liga dos Campeões também é transmitida por vários provedores no caso do Liverpool. A maior parte dos jogos é transmitida ao vivo pela DAZN. Um jogo de destaque selecionado na terça-feira à noite, por outro lado, será transmitido exclusivamente pela Amazon Prime Video.

A partir da temporada 2027/28, haverá uma grande reformulação: a Paramount+ passará a transmitir a Liga dos Campeões e assumirá uma parte significativa dos direitos. Aqui você encontra todos os detalhes conhecidos sobre o novo pacote de direitos.

Se o Liverpool chegar à final da Liga dos Campeões, ela será transmitida, como de costume, também pela TV aberta. Nesse caso, a ZDF ficará responsável pela transmissão ao vivo.

FC Liverpool, todas as informações sobre a transmissão em resumo: quem exibe/transmite os jogos dos Reds ao vivo na TV e por livestream? Ticker ao vivo no SPOX

Também acompanharemos jogos selecionados dos Reds, por meio do placar ao vivo. Quando acompanharmos um jogo, o placar estará disponível aqui cerca de uma hora antes do pontapé inicial.

Guia de TV do FC Liverpool: o clube em resumo