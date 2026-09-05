O Liverpool disputa esta temporada em várias frentes: liga, copa e Europa. Por isso, quem quiser acompanhar os Reds sem perder nada precisa saber exatamente qual competição passa em qual plataforma. A boa notícia: com a combinação certa, vocês não vão perder nenhum jogo.

O panorama a seguir mostra quais emissoras são relevantes para o Liverpool.

Liverpool, todas as informações sobre transmissão em um relance: quem mostra / transmite os jogos dos Reds ao vivo na TV e no streaming?

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Veja ao vivo na TV e no streaming o Liverpool na Premier League, Champions League, FA Cup, Community Shield e Carabao Cup

Os direitos da Premier League na Alemanha pertencem integralmente à Sky. A emissora mostra todos os jogos da liga ao vivo, tanto em transmissões individuais quanto em conferência. Assim, as partidas do Liverpool também estão firmemente incluídas na programação da Sky.

Por meio do WOW ou do aplicativo Sky Go, vocês também podem acompanhar os jogos dos Reds no streaming ao vivo, independentemente de estarem em casa ou em movimento.

A partir da temporada 2025/26, a Sky também ampliou seu pacote da Inglaterra com os direitos da English Football League (EFL) e da Carabao Cup. Assim, eventuais jogos do Liverpool na Copa da Liga ou contra adversários de divisões inferiores também passam ao vivo na Sky.

A FA Cup e o FA Community Shield são transmitidos na Alemanha com exclusividade pela DAZN. O serviço de streaming mostra ao vivo todas as partidas relevantes, incluindo também todas as aparições do Liverpool.

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A Champions League também está dividida entre várias plataformas no caso do Liverpool. A maior parte dos jogos é mostrada ao vivo pela DAZN. Já um jogo de destaque selecionado na noite de terça-feira passa com exclusividade no Amazon Prime Video.

A partir da temporada 2027/28, haverá uma reorganização maior: o Paramount+ passará então a entrar na transmissão da Champions League e assumirá uma parte considerável dos direitos. Aqui vocês encontram todos os detalhes conhecidos sobre o novo pacote de direitos.

Se o Liverpool chegar à final da Champions League, ela também será transmitida na TV aberta, como de costume. Nesse caso, a ZDF ficará responsável pela exibição ao vivo.

Liverpool, todas as informações sobre transmissão em um relance: quem mostra / transmite os jogos dos Reds ao vivo na TV e no streaming? Tempo real no SPOX

Nós também vamos acompanhar alguns jogos selecionados dos Reds, com tempo real. Se acompanharmos uma partida, o tempo real estará visível aqui cerca de uma hora antes do apito inicial.

Guia de TV do Liverpool: o clube em resumo