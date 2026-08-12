O Liverpool disputa nesta temporada várias frentes — liga, copa, Europa. Por isso, quem quiser acompanhar os Reds sem perder nada precisa saber exatamente qual competição passa em qual plataforma. A boa notícia: com a combinação certa, você não perde nenhum jogo.

O panorama a seguir mostra quais emissoras são relevantes para o Liverpool.

Liverpool, todas as informações sobre transmissão em um relance: quem mostra / transmite os jogos dos Reds ao vivo na TV e no streaming?

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Assista ao vivo na TV e no streaming ao Liverpool na Premier League, Champions League, FA Cup, Community Shield e Carabao Cup

Os direitos da Premier League na Alemanha pertencem integralmente à Sky. A emissora mostra todos os jogos da liga ao vivo, tanto em transmissões individuais quanto em formato de conferência. Assim, as partidas do Liverpool também estão firmemente inseridas na programação da Sky.

Além disso, por meio do WOW ou do aplicativo Sky Go, você pode acompanhar os jogos dos Reds em livestream, independentemente de estar em casa ou em trânsito.

A partir da temporada 2025/26, a Sky ampliou seu pacote do futebol inglês com os direitos da English Football League (EFL) e também da Carabao Cup. Com isso, possíveis jogos do Liverpool na Copa da Liga ou contra adversários de divisões inferiores também passam ao vivo na Sky.

A FA Cup e a FA Community Shield são transmitidas na Alemanha com exclusividade pela DAZN. O serviço de streaming mostra ao vivo todas as partidas relevantes, incluindo todas as aparições do Liverpool.

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A Champions League também está dividida entre várias plataformas no caso do Liverpool. A maior parte dos jogos é exibida ao vivo pela DAZN. Já um jogo de destaque selecionado na noite de terça-feira passa com exclusividade no Amazon Prime Video.

A partir da temporada 2027/28, haverá uma reorganização maior: o Paramount+ passará então a integrar a transmissão da Champions League e assumirá uma parte considerável dos direitos. Aqui você encontra todos os detalhes conhecidos sobre o novo pacote de direitos.

Se o Liverpool chegar à final da Champions League, ela também será transmitida na TV aberta, como de costume. Nesse caso, a ZDF ficará responsável pela exibição ao vivo.

Liverpool, todas as informações sobre transmissão em um relance: quem mostra / transmite os jogos dos Reds ao vivo na TV e no streaming? Tempo real no SPOX

Nós também vamos acompanhar jogos selecionados dos Reds, em tempo real. Quando cobrirmos uma partida, o tempo real estará visível aqui cerca de uma hora antes do apito inicial.

Guia de TV do Liverpool: o clube em resumo