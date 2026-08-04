O Liverpool disputa nesta temporada em várias frentes: liga, copa, Europa. Por isso, quem quiser acompanhar os Reds sem perder nada precisa saber exatamente qual competição passa em qual plataforma. A boa notícia: com a combinação certa, você não perde nenhum jogo.

O panorama a seguir mostra quais emissoras são relevantes para o Liverpool.

Liverpool, todas as informações sobre transmissão em resumo: quem mostra / transmite os jogos dos Reds ao vivo na TV e no streaming?

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Liverpool ao vivo na TV e no streaming na Premier League, Champions League, FA Cup, Community Shield e Carabao Cup

Os direitos da Premier League na Alemanha pertencem integralmente à Sky. A emissora mostra todos os jogos da liga ao vivo, tanto em transmissões individuais quanto em formato de conferência. Com isso, as partidas do Liverpool também estão firmemente no programa da Sky.

Por meio do WOW ou do aplicativo Sky Go, vocês também podem acompanhar os jogos dos Reds no streaming ao vivo, independentemente de estarem em casa ou em movimento.

A partir da temporada 2025/26, a Sky ampliou seu pacote da Inglaterra com os direitos da English Football League (EFL) e também da Carabao Cup. Assim, possíveis jogos do Liverpool na copa da liga ou contra adversários de divisões inferiores também passam ao vivo na Sky.

A FA Cup e a FA Community Shield são transmitidas na Alemanha com exclusividade pela DAZN. O serviço de streaming mostra ao vivo todas as partidas relevantes, entre elas também todas as aparições do Liverpool.

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A Champions League também está dividida entre vários detentores no caso do Liverpool. A maior parte dos jogos passa ao vivo na DAZN. Já uma partida de destaque selecionada na noite de terça-feira é exibida com exclusividade no Amazon Prime Video.

A partir da temporada 2027/28, haverá uma reorganização maior: a Paramount+ entrará então na transmissão da Champions League e assumirá uma parte considerável dos direitos. Aqui vocês encontram todos os detalhes já conhecidos sobre o novo pacote de direitos.

Se o Liverpool chegar à final da Champions League, ela também será transmitida na TV aberta, como de costume. Nesse caso, a ZDF ficará responsável pela exibição ao vivo.

Liverpool, todas as informações sobre transmissão em resumo: quem mostra / transmite os jogos dos Reds ao vivo na TV e no streaming? Tempo real na SPOX

Nós também acompanharemos jogos selecionados dos Reds em tempo real. Quando cobrirmos uma partida, o tempo real aparecerá aqui cerca de uma hora antes do apito inicial.

Guia de TV do Liverpool: o clube em resumo