Quer acessar seu serviço de streaming habitual com mais segurança ou de outra parte do mundo, onde você pode encontrar bloqueios geográficos? Uma rede privada virtual (VPN) pode ser muito útil.

Ignore instantaneamente os bloqueios geográficos regionais e assista a transmissões de futebol ao vivo do mundo todo na sua plataforma de streaming favorita Assista futebol onde quiser

Escolha uma VPN confiável. Selecione um provedor de VPN de confiança e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet).

Selecione um provedor de VPN de confiança e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet). Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor VPN no país em que o jogo será transmitido oficialmente.

Conecte-se ao servidor. Ative a VPN e conecte-se ao servidor escolhido para alterar sua localização digital (endereço IP).

Ative a VPN e conecte-se ao servidor escolhido para alterar sua localização digital (endereço IP). Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva que detém os direitos de transmissão.

Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva que detém os direitos de transmissão. Faça login e encontre a transmissão. Crie uma conta ou entre na sua conta na emissora oficial para ter acesso completo e acompanhar o jogo!

FC Heidenheim x 1. FC Nürnberg: horário do jogo

2. Bundesliga - Rodada 13 27 de nov. de 2026 - 12:30 Voith-Arena

O Heidenheim recebe o Nuremberg pela 2. Bundesliga. A partida será disputada na Voith-Arena, em Heidenheim.

Os donos da casa atravessam um momento difícil. O Heidenheim perdeu por 3 a 1 para o Darmstadt em seu jogo mais recente e não venceu nenhuma das últimas cinco partidas oficiais.

Antes disso, empatou por 2 a 2 com o Hannover 96 e por 1 a 1 com o Energie Cottbus. O técnico Frank Schmidt precisa fazer seu time voltar aos trilhos diante da torcida.

O Nuremberg chega como vice-líder, mas também não vive sua melhor fase. O time de Miroslav Klose perdeu seu último jogo por 2 a 1 para o Eintracht Braunschweig.

Antes, o Nuremberg havia vencido o Darmstadt por 2 a 0 e o St. Pauli, fora de casa, por 3 a 1. Ainda assim, o retrospecto nas últimas cinco partidas é de duas vitórias e três derrotas, incluindo a goleada por 5 a 2 sofrida diante do Bayer Leverkusen na Copa da Alemanha.

Cinco posições separam os times na tabela: o Heidenheim está em sétimo lugar, e o Nuremberg, em segundo. Veja a seguir onde acompanhar a partida ao vivo na TV e online.

Assuntos da semana: como chegam FC Heidenheim e 1. FC Nürnberg?

O Heidenheim não venceu nenhum dos últimos cinco jogos pela liga, com dois empates e três derrotas. Na partida mais recente, perdeu por 3 a 1 para o Darmstadt. Antes, empatou por 2 a 2 com o Hannover 96 e por 1 a 1 com o Energie Cottbus.

O Nuremberg soma duas vitórias e três derrotas nas últimas cinco partidas oficiais. No jogo mais recente, perdeu por 2 a 1 para o Braunschweig. Antes, venceu o Darmstadt por 2 a 0 e o St. Pauli por 3 a 1, fora de casa. Na Copa da Alemanha, perdeu por 5 a 2 para o Bayer Leverkusen.

FC Heidenheim x 1. FC Nürnberg: escalações

FC Heidenheim x 1. FC Nürnberg: fase recente

FC Heidenheim x 1. FC Nürnberg: histórico de confrontos diretos

FC Heidenheim x 1. FC Nürnberg: tabelas