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O FC Groningen provocou surpresa e irritação entre os jogadores do Ajax, segundo Mike Verweij no Kick-of, podcast de futebol do De Telegraaf. O clube eternizou no túnel de acesso ao campo, com uma imagem, o empate em 2 a 2 com o Ajax de duas temporadas atrás.

Há duas temporadas, o Ajax desperdiçou em Groningen o título da VriendenLoterij Eredivisie. O time de Amsterdã vencia por 2 a 1 havia bastante tempo, mas Thijmen Blokzijl empatou em 2 a 2 nos acréscimos.

Com isso, o PSV ultrapassou o Ajax na tabela, e o time de Eindhoven acabou conquistando o título holandês.

O FC Groningen agora eternizou aquela partida, na qual o próprio clube não ganhou nada, nos corredores internos do estádio, em frente ao vestiário dos visitantes, segundo Verweij.

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Para o jornalista que acompanha o Ajax, a imagem daquela partida ajudou o time no jogo fora de casa contra o FC Groningen (5 a 2), no mês passado.

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“O Ajax não estava bem. Precisava vencer em Groningen. Quando Davy Klaassen viu aquela imagem, ficou soltando fumaça pelas orelhas e ainda mais determinado a vencer”, concluiu.

Depois da vitória em Groningen, o Ajax iniciou uma reação. O clube venceu, em sequência, Atalanta, Sparta, AZ e FC Midtjylland. Empatou em 2 a 2 com o FC Twente e, no último fim de semana, derrotou o ADO Den Haag por 3 a 0.

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O FC Groningen não vive uma boa fase. No último fim de semana, perdeu o Derby do Norte para o sc Heerenveen por 3 a 1.

O clube ocupa agora a décima posição, com quinze pontos em treze jogos. O Telstar, 16º colocado, somou apenas cinco pontos a menos.