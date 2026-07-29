FC Groningen contrata jogador que atuou pelo Feyenoord na temporada passada

Malcolm Jeng pode praticamente se considerar jogador do FC Groningen. O defensor está passando por exames médicos no momento pelo Orgulho do Norte, segundo informa Mounir Boualin.

Jeng, que na temporada passada ainda atuou por empréstimo pelo Feyenoord, será emprestado pelo Stade Reims ao Groningen por uma temporada, com opção de compra.

Se o defensor sueco for aprovado nos exames médicos, será jogador do Groningen. O valor da opção de compra não fica claro nas informações divulgadas. Segundo o Transfermarkt, Jeng vale 2 milhões de euros.

O defensor de 21 anos foi contratado pelo Reims junto ao sueco Sirius em janeiro de 2025 por 2,5 milhões.

O Feyenoord o emprestou na temporada passada ao clube francês, mas em Roterdã ele quase não entrou em campo no De Kuip por causa de uma grave lesão no tendão de Aquiles.

Depois de um ano em Roterdã, o saldo foi de duas partidas oficiais. Pelo Reims, ele atuou apenas quatro vezes.