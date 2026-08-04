O FC Groningen conseguiu acertar a contratação de Alvin Nordin. O volante de características defensivas chega do Helsingborgs IF, da Suécia, e assina contrato de quatro anos no Euroborg.

Nordin é um jovem internacional sueco de 18 anos que, em 2024, aos 16, estreou no time principal do Helsingborgs. Ao todo, disputou 28 partidas pelo clube (2 gols, 2 assistências).

"Para mim, este é o melhor passo neste momento da minha carreira", disse Nordin, que se junta imediatamente ao elenco do técnico Dick Lukkien. "O futebol da Eredivisie combina bem com o meu estilo de jogo, e o FC Groningen joga da forma que eu gosto: com ritmo, de maneira ofensiva, querendo ditar o jogo e de forma estruturada."

"Sou um jogador que gosta de atuar entre as linhas, e o clube apresentou um bom plano para que eu possa me desenvolver aqui da melhor maneira possível, tanto dentro quanto fora de campo."

"Para mim, será importante me adaptar o mais rápido possível ao ritmo da equipe e ficar fisicamente mais forte", prosseguiu Nordin. "Espero conseguir me acostumar e me adaptar rapidamente. Meu objetivo é estrear o mais rápido possível e ter muitos minutos."

"Quero mostrar a melhor versão de mim mesmo. Vai ser difícil, mas estou convencido de que vou conseguir", afirmou Nordin, que atuou nove vezes tanto pela Suécia sub-18 quanto pela Suécia sub-19.

Em contrapartida à chegada de Nordin, há a possível saída de Thom van Bergen. O AZ tem forte interesse no atacante e está fazendo de tudo para fechar um acordo com O Orgulho do Norte.