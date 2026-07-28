Um momento histórico para o Trefoil na Dinamarca

O novo uniforme 2 de 2026/27 representa mais do que apenas um visual renovado para o time da Superliga; ele marca a primeira peça heritage da adidas Originals na história do clube a ser usada em uma competição oficial. Ao exibir o icônico logo Trefoil, o FC Copenhagen se junta a um grupo seleto de clubes no mundo que receberam o direito de usar a marca heritage em seus uniformes de jogo.

Inspirada diretamente na cultura das arquibancadas do Parken, a camisa combina as tradicionais cores branca, azul e preta do clube com uma gola de inspiração retrô. Ela também marca uma estreia no clube ao exibir o icônico logo Trefoil da adidas Originals em uma camisa oficial de jogo, mesclando a herança do futebol com o design contemporâneo sob a ótica da adidas Originals.

Falando sobre o lançamento da nova coleção, Mads Fjordside Jefsen, diretor de marketing do F.C. Copenhagen, destacou a importância dos torcedores na identidade do clube. Jefsen afirmou: "Seja no Parken ou fora de casa, os torcedores criam a atmosfera, o senso de pertencimento e a paixão compartilhada que unem todos os ligados ao F.C. Copenhagen. Não importa onde joguemos, os torcedores aparecem vestindo as cores do clube, cantando músicas sobre a cidade e ficando juntos atrás do time.

Celebrando o ritual único dos jogos fora de casa

A inspiração para este lançamento mais recente está firmemente enraizada na experiência do "away day", uma subcultura que existe quase inteiramente no trânsito entre destinos. Para cada torcedor visitante, os dias de jogos fora de casa são diferentes de qualquer outra coisa. As ruas são desconhecidas, o idioma soa diferente, e o estádio surge em algum ponto do horizonte. Ainda assim, de alguma forma, aquilo continua parecendo casa. Por meio de músicas, bandeiras e rituais compartilhados, o F.C.

A campanha usada para lançar o uniforme reflete esse espírito nômade por meio de uma série de visuais de alta qualidade e narrativa. Filmado em Copenhague, o filme da campanha acompanha torcedores pelos rituais de um jogo fora de casa, das ruas e estações de trem da cidade à viagem para o exterior e ao retorno para casa, celebrando a comunidade que conecta os torcedores onde quer que o futebol os leve.

Henrik Hallberg, diretor de PR & Brand Communications da adidas Nordics, explicou a direção criativa por trás do projeto ao dizer: "Junto com o clube, queríamos criar uma camisa enraizada na herança do futebol e inspirada pela cultura única do apoio itinerante do F.C. Copenhagen. Cada detalhe reflete as tradições, a paixão e o senso de comunidade que definem os jogos fora de casa do clube. O Trefoil da adidas Originals completa a história, conectando a herança do futebol com a cultura que hoje cerca o clube.

Uma campanha estrelada com lendas do clube

Para garantir que o lançamento do uniforme dialogasse com a história do clube, a campanha tem como protagonistas jogadores do F.C. Copenhagen, torcedores e lendas do clube como Dame N'Doye, e foi fotografada pelo fotógrafo de moda Rasmus Weng Karlsen, de reconhecimento internacional. A presença de N'Doye, um homem cujo nome é sinônimo dos períodos mais bem-sucedidos do clube, proporciona uma ligação imediata entre as estrelas de ontem e o atual grupo de jogadores que levará o Trefoil ao gramado.

A campanha também recorre à história do clube e ao papel central desempenhado por seus torcedores. Harald Nielsen, uma das figuras-chave por trás da criação do F.C. Copenhagen moderno, certa vez resumiu da seguinte forma: "Sem vocês, não há nós." Essa citação serve como espinha dorsal de toda a narrativa do uniforme 2 de 2026/27, funcionando como um lembrete de que um clube do porte do Copenhagen não é nada sem a base de seu apoio.

Honrando o passado para construir o futuro

Com o novo uniforme 2, essas palavras voltam a ocupar o centro da cena, tanto como mensagem da campanha quanto como tributo aos torcedores cuja lealdade, paixão e incontáveis viagens fora de casa ajudaram a moldar o clube no que ele é hoje. O uniforme de 2026/27 não é apenas uma peça funcional de material esportivo; é um repositório de memórias para aqueles que ficaram sob a chuva na Jutlândia ou no calor de uma noite mediterrânea.

Enquanto o FC Copenhagen se prepara para uma nova temporada de domínio doméstico e aventura europeia, este uniforme servirá como sua armadura fora de casa. O design garante que, esteja o time jogando no coração da Europa ou nas regiões mais ao norte da Escandinávia, ele levará consigo uma parte da identidade de seus torcedores. Para os torcedores, a chance de vestir um uniforme que parece feito sob medida para seu estilo de vida específico é uma recompensa rara.