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FC Copenhagen third jersey adidasadidas
GOAL
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FC Copenhagen e adidas apresentam terceira camisa revolucionária inspirada no Superkilen, com cada peça única

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O FC Copenhagen e a adidas apresentaram oficialmente um terceiro uniforme revolucionário para a temporada 2026/27, inspirado na paisagem arquitetônica de Copenhague. O novo design homenageia o Superkilen, parque urbano mundialmente conhecido no vibrante bairro de Nørrebro, marcado pelo compromisso com a diversidade cultural e o espírito comunitário.

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Uma homenagem ao coração cultural de Copenhague

Bjørnstjerne Christiansen, artista e cofundador do SUPERFLEX, explicou a visão por trás do espaço que agora chegou aos gramados. Ele afirmou: “Com o Superkilen, nossa ambição era criar um espaço público que celebrasse a diversidade cultural de Nørrebro e das comunidades que moldam Copenhague.”

“A Praça Vermelha foi projetada como um ponto de encontro cotidiano, reunindo pessoas de diferentes origens. Hoje, o Superkilen se tornou uma parte emblemática da identidade urbana de Copenhague, atraindo atenção internacional como exemplo de como os espaços públicos podem refletir a diversidade e promover um senso de comunidade.”

A camisa une arquitetura conceitual e desempenho esportivo de alto nível, mantendo o clube profundamente ligado à cidade. Ao levar as cores e a personalidade das ruas de Nørrebro para o uniforme usado pelo elenco nos jogos, o clube reforça sua identidade como “Byens Hold”, o time da cidade. Essa ligação com a paisagem local é um tema recorrente nas iniciativas recentes de construção de marca do clube, que buscam aproximar a cultura do futebol do cenário criativo mais amplo da Dinamarca.

Cada camisa conta uma história diferente

Em uma decisão ousada da adidas, a equipe de design garantiu que cada camisa produzida tenha detalhes únicos. Isso significa que dois torcedores não terão exatamente a mesma estampa.

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Mads Fjordside Jefsen, diretor de marketing do F.C. Copenhagen, destacou durante o lançamento a importância dessa ligação com os valores da cidade. Jefsen declarou: “Copenhague é a nossa casa e, como clube, fazemos parte da cultura que torna esta cidade tão especial.”

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“Com o terceiro uniforme desta temporada, homenageamos um dos pontos de encontro mais emblemáticos da capital por meio de um design que torna cada camisa única. A Praça Vermelha se tornou um símbolo da abertura e da diversidade cultural de Copenhague, valores que temos orgulho de representar como clube.”

FC Copenhagen adidas third jersey
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Uma parceria de longa data com um toque criativo

A relação entre o F.C. Copenhagen e a adidas é uma das mais duradouras do futebol europeu. Começou em 1994 e foi renovada recentemente, em 2024. O lançamento deste novo uniforme reflete a história compartilhada pelas duas partes, com um olhar que vai além dos resultados em campo. Ao aproveitar a energia criativa da região nórdica, a parceria produziu uma camisa fiel à reputação da cidade como referência mundial em design e cultura urbana, tornando seu lançamento muito aguardado por colecionadores de uniformes.

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Henrik Hallberg, diretor de relações públicas e comunicação de marca da adidas Nordics, destacou o caráter singular do projeto. Hallberg disse: “Copenhague é uma das cidades mais interessantes do mundo quando se trata de design, criatividade e cultura urbana. O Superkilen e a Praça Vermelha representam algo especial de Copenhague: pessoas, culturas e influências diferentes se unindo para criar algo em comum.”

“Esse espírito está no centro da nossa nova camisa. Cada camisa é única e reflete a individualidade e a personalidade da cidade. O resultado é um design inconfundivelmente ligado a Copenhague e uma camisa que nenhum outro clube do mundo poderia vestir.”

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Os torcedores que quiserem adquirir essa peça da história de Copenhague não terão de esperar muito mais, já que o uniforme tem lançamento previsto para o meio da temporada. O terceiro uniforme do F.C. Copenhagen para 2026/27 estará à venda a partir de 30 de outubro na loja oficial do clube para torcedores.

Como cada camisa é única e tem fortes laços culturais com a região de Nørrebro, a expectativa é que o lançamento faça grande sucesso tanto entre a comunidade local quanto entre os interessados em moda ligada ao futebol, fortalecendo ainda mais o vínculo do clube com sua cidade.