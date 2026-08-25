FC Chelsea, todas as informações sobre a transmissão em um só lugar: quem mostra / transmite os jogos dos Blues ao vivo na TV e no streaming?

O Chelsea é, na Inglaterra, aquele tipo de clube que parece nunca ficar muito tempo fora dos holofotes: mesmo em fases mais tranquilas, sempre acontece alguma coisa em Stamford Bridge. Para quem quer acompanhar os jogos oficiais sem perder nada, entra a parte prática: dependendo da competição, os direitos estão com diferentes emissoras. Isso significa o seguinte: uma única assinatura não cobre tudo. Quais canais são relevantes para o Chelsea e onde vocês realmente não vão perder nenhum jogo está explicado aqui de forma clara.

FC Chelsea, todas as informações sobre transmissão em um só lugar: quem mostra / transmite os jogos dos Blues ao vivo na TV e no streaming?



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Assista ao vivo na TV e no streaming ao FC Chelsea na Premier League, Champions League, FA Cup, Copa da Liga Inglesa e Community Shield

Na Alemanha, a Sky segue como endereço fixo da Premier League: a emissora de TV por assinatura mostra todas as partidas ao vivo, seja em transmissão individual ou na multiplex. As partidas do Chelsea estão todas incluídas nisso. Para quem não assiste da forma clássica pela televisão, tudo também passa via streaming no Sky Go ou no WOW.

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Com a temporada 2025/26, a Sky reforçou de forma perceptível o pacote da Inglaterra: não só a Premier League passa ao vivo por lá, como também a Copa da Liga Inglesa. Em resumo: quando o Chelsea estiver no calendário da copa da liga, vocês também encontrarão os jogos completos na Sky.

Para a FA Cup e a FA Community Shield, vale o seguinte na Alemanha: a DAZN tem os direitos exclusivos. O serviço de streaming transmite os jogos ao vivo e, claro, também todas as partidas do Chelsea assim que os Blues entrarem em campo em uma dessas duas competições.

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Na Champions League, os direitos estão divididos. A maioria dos jogos do Chelsea você vê ao vivo na DAZN. Soma-se a isso a Amazon Prime Video, que às terças-feiras mostra com exclusividade um jogo de destaque selecionado. Dependendo da tabela, também pode aparecer uma partida do Chelsea ou, de forma geral, com participação inglesa.

A partir de 2027/28, muita coisa vai mudar na transmissão da Champions League: a Paramount+ entra como novidade e passará a entregar a maior parte dos jogos. Todos os detalhes sobre a nova divisão de direitos estão aqui. Em termos práticos: vocês devem anotar a Paramount+ para isso a partir de 2027/28.

Se o Chelsea chegar até a final da Champions League, a decisão, como de costume, também vai para a TV aberta. Na Alemanha, a ZDF é a escolhida para isso: é lá que a final entra como ponto fixo da programação.

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FC Chelsea, todas as informações sobre transmissão em um só lugar: o tempo real da SPOX

SPOX acompanha em tempo real jogos selecionados dos Blues nas competições nacionais e internacionais. Aqui vocês encontram o tempo real sempre pouco antes do apito inicial.

Transmissão do FC Chelsea: o clube em resumo