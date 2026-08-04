O Chelsea é um daqueles clubes na Inglaterra que parecem nunca ficar muito tempo longe dos holofotes: mesmo em fases mais tranquilas, sempre acontece alguma coisa em Stamford Bridge. Para quem quer acompanhar direitinho os jogos oficiais, aí entra a parte prática: dependendo da competição, os direitos estão com diferentes plataformas. Isso significa para vocês: uma assinatura só não cobre tudo. Quais emissoras são relevantes para o Chelsea e onde vocês realmente não vão perder nenhum jogo está explicado aqui de forma clara.

FC Chelsea, todas as informações sobre transmissão em um só lugar: quem mostra / transmite os jogos dos Blues ao vivo na TV e no streaming?



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FC Chelsea ao vivo na TV e no streaming na Premier League, Champions League, FA Cup, Carabao Cup e Community Shield

Na Alemanha, a Sky segue sendo o endereço certo para a Premier League: o canal de TV por assinatura mostra todas as partidas ao vivo, seja de forma individual ou em conferência. As atuações do Chelsea estão todas incluídas nisso. Para quem não assiste de forma tradicional pela televisão, tudo também está disponível via streaming no Sky Go ou no WOW.

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Desde a temporada 2025/26, a Sky reforçou de forma perceptível seu pacote do futebol inglês: não só a Premier League é transmitida ao vivo por lá, mas também a Carabao Cup. No fim das contas, isso significa: quando o Chelsea estiver em campo na Copa da Liga, vocês também encontrarão os jogos completos na Sky.

Para a FA Cup e a FA Community Shield, vale o seguinte na Alemanha: a DAZN tem os direitos exclusivos. O serviço de streaming transmite os jogos ao vivo e, claro, também todas as partidas do Chelsea assim que os Blues entrarem em campo em uma dessas duas competições.

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Na Champions League, os direitos estão divididos. A maioria dos jogos do Chelsea pode ser vista ao vivo na DAZN. Além disso, há o Amazon Prime Video, que às terças-feiras transmite com exclusividade uma partida de destaque selecionada. Dependendo da tabela, pode ser também um jogo do Chelsea ou, de forma geral, com participação inglesa.

A partir de 2027/28, muita coisa vai mudar na transmissão da Champions League: a Paramount+ entra como novidade e passará a oferecer a maior parte dos jogos. Todos os detalhes sobre a nova divisão de direitos estão aqui. Em resumo: vocês devem anotar a Paramount+ para isso a partir de 2027/28.

Se o Chelsea chegar à final da Champions League, a decisão, como de costume, também vai para a TV aberta. Na Alemanha, a ZDF é a emissora definida para isso: a final entra na programação como um ponto fixo evidente.

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FC Chelsea, todas as informações sobre transmissão em um só lugar: o tempo real da SPOX

SPOX acompanha ao vivo em tempo real jogos selecionados dos Blues em competições nacionais e internacionais. Aqui vocês encontram o tempo real sempre pouco antes do apito inicial.

Transmissão do FC Chelsea: o perfil do clube