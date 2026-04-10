FC Chelsea, todas as informações sobre a transmissão em resumo: quem transmite os jogos dos Blues ao vivo pela TV e pelo livestream?

O Chelsea é um clube inglês que parece nunca ficar muito tempo fora dos holofotes – mesmo em fases mais calmas, há sempre algo acontecendo em Stamford Bridge. Para todos que querem acompanhar os jogos oficiais sem perder nada, vem agora a parte prática: dependendo da competição, os direitos pertencem a diferentes emissoras. Isso significa para vocês: nenhuma assinatura cobre tudo. Quais emissoras são relevantes para o Chelsea e onde vocês realmente não perderão nenhum jogo está tudo bem explicado aqui.

FC Chelsea, todas as informações sobre a transmissão em resumo: quem exibe/transmite os jogos dos Blues ao vivo na TV e por livestream?



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Assista ao Chelsea na Premier League, Liga dos Campeões, FA Cup, Carabao Cup e Community Shield ao vivo na TV e por livestream

Na Alemanha, a Sky continua sendo a referência para a Premier League: a emissora de TV paga transmite todos os jogos ao vivo – tanto individualmente quanto em conferência. Assim, todas as partidas do Chelsea estão incluídas. Para quem não está assistindo na TV tradicional, tudo também pode ser acompanhado via streaming pelo Sky Go ou pelo WOW.

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A partir da temporada 2025/26, a Sky ampliou significativamente o pacote de futebol inglês: além da Premier League, agora também transmite ao vivo a Carabao Cup. Resumindo: quando o Chelsea estiver em campo na Copa da Liga, você também poderá assistir aos jogos na íntegra pela Sky.

Para a FA Cup e o FA Community Shield, na Alemanha, a DAZN detém os direitos exclusivos. O serviço de streaming transmite os jogos ao vivo – e, naturalmente, todos os jogos do Chelsea, assim que os Blues entrarem em campo em uma das duas competições.

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Na Liga dos Campeões, os direitos são divididos. Você pode assistir à maioria dos jogos do Chelsea ao vivo na DAZN. Além disso, há o Amazon Prime Video, que transmite exclusivamente um jogo de destaque selecionado às terças-feiras – dependendo do calendário, pode haver um jogo com o Chelsea ou com participação inglesa em geral.

A partir da temporada 2027/28, haverá mudanças nas transmissões da Liga dos Campeões: a Paramount+ entra no mercado e passará a transmitir a maior parte dos jogos. Todos os detalhes sobre a nova distribuição de direitos estão disponíveis aqui. Em resumo: não deixem de marcar na agenda a Paramount+ a partir de 2027/28.

Se o Chelsea chegar à final da Liga dos Campeões, a partida será transmitida, como de costume, pela TV aberta. Na Alemanha, a ZDF é a emissora responsável – lá, a final é um ponto fixo no programação.

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FC Chelsea, todas as informações sobre a transmissão em resumo: o placar ao vivo do SPOX

O SPOX transmite ao vivo jogos selecionados das competições nacionais e internacionais dos Blues. Aqui você encontra o placar ao vivo sempre pouco antes do início da partida.

Transmissão do Chelsea FC: o clube em resumo