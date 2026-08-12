O Chelsea é, na Inglaterra, um clube que parece nunca ficar muito tempo longe dos holofotes — mesmo em fases mais tranquilas, sempre acontece alguma coisa em Stamford Bridge. Para quem quer acompanhar direitinho os jogos oficiais, entra a parte prática: dependendo da competição, os direitos ficam com diferentes emissoras. Isso significa para vocês: uma assinatura só não cobre tudo. Quais canais são relevantes para o Chelsea e onde, no fim das contas, vocês realmente não vão perder nenhum jogo, está resumido aqui de forma clara.

FC Chelsea, todas as informações sobre transmissão em um só lugar: quem mostra / transmite os jogos dos Blues ao vivo na TV e no livestream?



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Assista ao vivo na TV e no livestream ao FC Chelsea na Premier League, Champions League, FA Cup, Carabao Cup e Community Shield

Na Alemanha, a Sky continua sendo o endereço certo para a Premier League: o canal de TV por assinatura mostra todas as partidas ao vivo, seja como jogo avulso ou em formato de conferência. As atuações do Chelsea estão, assim, incluídas por completo. Para quem não assiste de forma tradicional pela televisão, tudo isso também está disponível via streaming no Sky Go ou no WOW.

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Desde a temporada 2025/26, a Sky reforçou de forma perceptível seu pacote da Inglaterra: não é só a Premier League que passa ao vivo por lá, mas também a Carabao Cup. No fim das contas, isso significa: quando o Chelsea estiver em campo na Copa da Liga, vocês também encontrarão os jogos de forma completa na Sky.

Para a FA Cup e a FA Community Shield, vale o seguinte na Alemanha: a DAZN tem os direitos exclusivos. O serviço de streaming transmite os jogos ao vivo — e, claro, também todas as partidas do Chelsea assim que os Blues entrarem em campo em uma das duas competições.

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Na Champions League, os direitos estão divididos. A maioria dos jogos do Chelsea vocês assistem ao vivo na DAZN. Soma-se a isso o Amazon Prime Video, que às terças-feiras mostra com exclusividade um jogo de destaque selecionado — dependendo da tabela, pode acontecer de haver também uma partida com o Chelsea ou, de forma geral, com participação inglesa.

A partir de 2027/28, muita coisa vai mudar na transmissão da Champions League: a Paramount+ entra como novidade e passará a entregar a maior parte dos jogos. Todos os detalhes sobre a nova divisão dos direitos estão aqui. Em termos práticos, isso significa: vocês devem anotar a Paramount+ para isso a partir de 2027/28.

Se o Chelsea chegar até a final da Champions League, a decisão, como de costume, também vai para a TV aberta. Na Alemanha, a ZDF é a emissora definida para isso — é lá que a final entra como ponto fixo da programação.

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FC Chelsea, todas as informações sobre transmissão em um só lugar: o tempo real da SPOX

SPOX acompanha em tempo real jogos selecionados dos Blues nas competições nacionais e internacionais. Aqui vocês encontram o tempo real sempre pouco antes do apito inicial.

Transmissão do FC Chelsea: o perfil do clube