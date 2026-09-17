O Chelsea é um daqueles clubes na Inglaterra que parecem nunca ficar muito tempo longe dos holofotes. Mesmo em fases mais tranquilas, sempre acontece alguma coisa em Stamford Bridge. Para quem quer acompanhar direitinho os jogos oficiais, entra a parte prática: dependendo da competição, os direitos estão com diferentes plataformas. Isso significa que uma assinatura só não cobre tudo. Quais emissoras e serviços são relevantes para o Chelsea e onde vocês realmente não vão perder nenhum jogo está explicado aqui de forma clara.

FC Chelsea, todas as informações sobre transmissão em um só lugar: quem mostra / transmite os jogos dos Blues ao vivo na TV e no streaming?



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Assistir ao vivo na TV e no streaming ao FC Chelsea na Premier League, Champions League, FA Cup, Carabao Cup e Community Shield

Na Alemanha, a Sky segue como o endereço certo para a Premier League: o canal por assinatura transmite todas as partidas ao vivo, seja como jogo avulso ou em conferência. Com isso, os jogos do Chelsea estão todos incluídos. Para quem não assiste da forma tradicional na TV, tudo isso também está disponível via streaming pelo Sky Go ou pelo WOW.

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Desde a temporada 2025/26, a Sky ampliou de forma perceptível seu pacote do futebol inglês: não só a Premier League é transmitida ao vivo por lá, como também a Carabao Cup. Em resumo: quando o Chelsea estiver em campo pela Copa da Liga, vocês também encontrarão os jogos completos na Sky.

Para a FA Cup e a FA Community Shield, vale o seguinte na Alemanha: a DAZN tem os direitos exclusivos. O serviço de streaming transmite os jogos ao vivo e, naturalmente, também todas as partidas do Chelsea assim que os Blues entrarem em campo em uma dessas duas competições.

Próximas partidas EVE Premier League 07:30 CHE

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Na Champions League, os direitos estão divididos. A maior parte dos jogos do Chelsea vocês assistem ao vivo na DAZN. Além disso, há o Amazon Prime Video, que às terças-feiras mostra com exclusividade um jogo de destaque selecionado. Dependendo da tabela, pode ser também uma partida com o Chelsea ou, de forma geral, com participação inglesa.

A partir de 2027/28, muita coisa vai mudar na transmissão da Champions League: a Paramount+ entra como novidade e passará a entregar a maior parte dos jogos. Todos os detalhes sobre a nova divisão de direitos estão aqui. Em termos práticos: vale anotar a Paramount+ desde já para isso a partir de 2027/28.

Se o Chelsea chegar até a final da Champions League, a decisão, como de costume, também estará na TV aberta. Na Alemanha, a ZDF é a emissora definida para isso: a final entra na programação como um ponto fixo claro.

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FC Chelsea, todas as informações sobre transmissão em um só lugar: o tempo real da SPOX

SPOX faz a cobertura em tempo real de jogos selecionados dos Blues em competições nacionais e internacionais. Aqui vocês encontram o live ticker sempre pouco antes do apito inicial.

Transmissão do FC Chelsea: o clube em resumo