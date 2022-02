FC Cascavel x Ponte Preta: onde assistir ao vivo, horário e informações da Copa do Brasil 2022

FC Cascavel e Ponte Preta se enfrentam nesta terça-feira (22), no Olímpico Regional, a partir das 21h30 (de Brasília), pela primeira fase da Copa do Brasil. A partida terá transmissão ao vivo do Sportv, na tv fechada.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Cascavel x Ponte Preta DATA Terça-feira, 22 de fevereiro de 2022 LOCAL Olímpico Regional - Cascavel, PR HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O Sportv, na tv fechada, será o canal que transmitirá o jogo desta terça (22), no Olímpico Regional.

MAIS INFORMAÇÕES

A Ponte Preta chega para o duelo vivendo um momento de crise. A Macaca vem de três derrotas consecutivas, sendo a mais recente no dérbi, contra o Guarani.

Após a derrota por 3 a 0 no dérbi de Campinas, o técnico Gilson Kleina foi demitido do comando da Macaca.

Já o Cascavel vive boa fase no campeonato estadual. O aurinegro é o segundo colocado no Paranaense, ficando atrás apenas do Coritiba.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

CASCAVEL

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Cascavel 2x1 São Joseense Paranaense 16 de fevereiro de 2022 Azuriz 0x0 Cascavel Paranaense 19 de fevereiro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Maringá x Cascavel Paranaense 26 de fevereiro de 2022 19h (de Brasília) Cascavel x Athletico-PR Paranaense 6 de março de 2022 16h (de Brasília)

PONTE PRETA

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Ponte Preta 0x1 Botafogo-SP Paulista 16 de fevereiro de 2022 Guarani 3x0 Ponte Preta Paulista 19 de fevereiro de 2022

Próximas partidas