FC Cascavel x Figueirense: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (18), às 18h (de Brasília), pela primeira fase da Copa do Brasil; veja como acompanhar ao vivo na internet

Nesta quinta-feira (18), Cascavel e Figueirense se enfrentam no Estádio Olímpico Regional, a partir das 18h (de Brasília), pela primeira rodada da Copa do Brasil. A partida, que já decide quem avança para a próxima fase do torneio, será transmitida pelo Mycujoo TV e pelo site da CBF, na internet.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Cascavel x Figueirense DATA Quinta-feira, 18 de março de 2021 LOCAL Estádio Olímpico Regional Arnaldo Busatto - Cascavel, PR HORÁRIO 18h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Daniel Nobre Bins (RS)

Assistentes: Mauricio Coelho Silva Penna (RS) e Fabricio Lima Baseggio (RS)

Quarto árbitro: Robson Babinski (PR)

ONDE VAI PASSAR?

Figueirense tem a vantagem do empate para garantir a classificação / Foto: Patrick Floriani/Figueirense/Divulgação

O Mycujoo TV, plataforma de streaming, e a CBF, através de seu site oficial, irão exibir o duelo desta quinta, na internet.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Por uma vaga na segunda fase da Copa do Brasil, o Cascavel recebe o Figueirense. Por ter melhor colocação no ranking da CBF, os visitantes jogam apenas por um empate para garantir a classificação.

Invicto no Paranaense, o Cascavel lidera a competição com seis pontos, enquanto o Figueira ocupa apenas a sexta colocação no Catarinense.

Provável escalação do Cascavel: Ricardo; Libano, Afonso, Wilian e Wilian Simões; Oberdan, Robinho e Willyan Sotto; Henrique, Léo Itaperuna e Rogério.

Provável escalação do Figueirense: Emerson Júnior; Crystian, Felipe, Paulo Ricardo e Carlinhos; Fabrício Bigode, Khevin e Marlon; Pedro Maranhão, Gabriel Rodrigues e Breno.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CASCAVEL

JOGO CAMPEONATO DATA Azuriz 0 x 1 Cascavel Campeonato Paranaense 11 de março de 2021 Cascavel 1 x 0 Paraná Campeonato Paranaense 14 de março de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Coritiba x Cascavel Campeonato Paranaense 4 de abril de 2021 16h (de Brasília) Cascavel x Toledo Campeonato Paranaense 10 de abril de 2021 16h (de Brasília)

FIGUEIRENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Figueirense 3 x 0 Concórdia Campeonato Catarinense 28 de fevereiro de 2021 Avaí 1 x 0 Figueirense Campeonato Catarinense 3 de março de 2021

Próximas partidas