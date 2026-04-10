FC Bayern de Munique, todas as informações sobre a transmissão em resumo: quem transmite os jogos do FCB ao vivo pela TV e por streaming?

FC Bayern de Munique, todas as informações sobre a transmissão em resumo: quem exibe/transmite os jogos do FCB ao vivo na TV e por livestream?



Assista ao FC Bayern de Munique na Bundesliga, na Liga dos Campeões e na Copa da Alemanha ao vivo na TV e por livestream

O FC Bayern de Munique continua na briga pelo título. No entanto, para poder assistir a todos os jogos, os torcedores precisam de várias assinaturas de diferentes provedores. Descubra aqui quais canais transmitem os jogos do FCB.

Os direitos da Bundesliga são divididos nesta temporada entre a Sky e a DAZN — a Sky cobre o jogo de sexta-feira e tem todos os jogos individuais, bem como o jogo principal, ao vivo na programação. No WOW ou pelo aplicativo Sky Go, você pode acompanhar tudo via transmissão ao vivo.

Já a DAZN garantiu a cobiçada transmissão simultânea no sábado e continua sendo a emissora dos jogos de domingo. Portanto, tudo depende do horário marcado para o jogo do FC Bayern de Munique, que determinará a transmissão.

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Na TV aberta, há apenas uma transmissão em ocasiões específicas da Bundesliga, incluindo o jogo de abertura da primeira e da segunda metade do campeonato e o último jogo de sexta-feira antes da pausa de inverno. Nesses casos, o SAT.1 é o canal certo.

No DAZN, você também pode assistir ao vivo à maioria dos jogos do FC Bayern de Munique na Liga dos Campeões; apenas um jogo às terças-feiras por rodada é transmitido exclusivamente pelo Amazon Prime. Mas em breve haverá uma mudança: o novo gigante do streaming, Paramount+, entrará em cena a partir de 2027.

Se o Bayern chegar à final, haverá também uma transmissão na TV aberta. Nesse caso, a ZDF estará à disposição.

Todos os jogos da Copa da Alemanha são transmitidos ao vivo pela Sky. No entanto, em cada fase, alguns jogos são transmitidos pelas emissoras públicas ARD e ZDF.

Normalmente, os jogos do Bayern também são transmitidos na TV aberta; na maioria das vezes, a ARD e a ZDF optam por transmitir os jogos do time de Munique.

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