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FC Bayern de Munique, todas as informações sobre a transmissão em resumo: quem transmite os jogos do FCB ao vivo pela TV e por streaming?

Bundesliga
Bayern de Munique
Copa da Alemanha
Liga dos Campeões

Aqui vocês encontram todas as informações sobre a transmissão dos jogos do FC Bayern de Munique na Bundesliga, na Liga dos Campeões e na Copa da Alemanha.

O FC Bayern de Munique continua na briga pelo título. No entanto, para poder assistir a todos os jogos, os torcedores precisam de várias assinaturas de diferentes provedores. Descubra aqui quais canais transmitem os jogos do FCB.

FC Bayern de Munique, todas as informações sobre a transmissão em resumo: quem exibe/transmite os jogos do FCB ao vivo na TV e por livestream?

Assista ao FC Bayern de Munique na Bundesliga, na Liga dos Campeões e na Copa da Alemanha ao vivo na TV e por livestream

Os direitos da Bundesliga são divididos nesta temporada entre a Sky e a DAZNa Sky cobre o jogo de sexta-feira e tem todos os jogos individuais, bem como o jogo principal, ao vivo na programação. No WOW ou pelo aplicativo Sky Go, você pode acompanhar tudo via transmissão ao vivo.

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a DAZN garantiu a cobiçada transmissão simultânea no sábado e continua sendo a emissora dos jogos de domingo. Portanto, tudo depende do horário marcado para o jogo do FC Bayern de Munique, que determinará a transmissão. 

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Na TV aberta, há apenas uma transmissão em ocasiões específicas da Bundesliga, incluindo o jogo de abertura da primeira e da segunda metade do campeonato e o último jogo de sexta-feira antes da pausa de inverno. Nesses casos, o SAT.1 é o canal certo.Vincent KompanyGetty Images

No DAZN, você também pode assistir ao vivo à maioria dos jogos do FC Bayern de Munique na Liga dos Campeões; apenas um jogo às terças-feiras por rodada é transmitido exclusivamente pelo Amazon Prime. Mas em breve haverá uma mudança:o novo gigante do streaming, Paramount+, entrará em cena a partir de 2027.

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St. Pauli
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Bayern de Munique
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Se o Bayern chegar à final, haverá também uma transmissão na TV aberta. Nesse caso, a ZDF estará à disposição. 

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Todos os jogos da Copa da Alemanha são transmitidos ao vivo pela Sky. No entanto, em cada fase, alguns jogos são transmitidos pelas emissoras públicas ARD e ZDF.

Normalmente, os jogos do Bayern também são transmitidos na TV aberta; na maioria das vezes, a ARD e a ZDF optam por transmitir os jogos do time de Munique.

FC Bayern de Munique, todas as informações sobre a transmissão em resumo: quem exibe/transmite os jogos do FCB ao vivo na TV e por livestream? Ticker ao vivo no SPOX

Na página inicial do SPOX, você encontra um placar ao vivo para todos os jogos do FC Bayern de Munique, com o qual você fica sempre por dentro do que está acontecendo. Clique aqui. 

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Fundação27 de fevereiro de 1900
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