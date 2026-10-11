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Bayern de Munique, notícias: pedem volta de Harry Kane à Inglaterra

Se depender de Dion Dublin, os clubes da Premier League deveriam se esforçar urgentemente para trazer Harry Kane de volta do Bayern de Munique para a ilha.

"Harry Kane poderia ser titular em qualquer time da Premier League. Em qualquer time da Premier League, isso não importa", disse inicialmente o ex-jogador da seleção inglesa em entrevista à BetVictor e enfatizou: "Qualquer clube da Premier League o aceitaria imediatamente, cem por cento."

Na avaliação de Dublin, o Manchester United em especial ficaria muito bem com Kane. Seu ex-clube já havia sido intensamente ligado ao artilheiro antes da transferência de Kane do Tottenham Hotspur para o recordista alemão. "O United flertou com ele por muito tempo, falou demais sobre isso. Se vocês o querem, então tragam-no!", pediu o ex-jogador de 57 anos. "Mesmo aos 33, 34, 35 anos, eu ainda ficaria com Harry por um ou dois anos, porque ele simplesmente continua se colocando em boas posições com movimentações inteligentes."

Além da idade avançada de Kane, que completou 33 anos em julho, segundo Dublin uma possível exigência de taxa de transferência por parte do Bayern também não deveria assustar antes de uma contratação. "Mesmo que ele assine um novo contrato lá, deem a eles os 70 ou 80 milhões, seja lá o que quiserem, porque vocês precisam de gols! Para que se compra Harry Kane? Para marcar gols", disse.

Num primeiro momento, porém, o ManUnited encontraria resistência com uma oferta por Kane. Segundo informações, o inglês está prestes a renovar seu vínculo, que ainda vai até 2027. Tanto o capitão dos Three Lions quanto os dirigentes liderados pelo diretor esportivo Max Eberl e pelo diretor Christoph Freund deixaram claro recentemente que gostariam de seguir trabalhando juntos. No entanto, um acordo definitivo ainda não foi alcançado.

"Não há nenhuma novidade no momento. As conversas são boas, estamos muito, muito positivos. Todo mundo sabe que queremos muito renovar com Harry. Ele se sente extremamente bem aqui, mas isso já dissemos várias vezes", afirmou Freund no sábado. Kane declarou recentemente: "Estamos bem perto. Eu me sinto bem. Não vai demorar muito até que haja um anúncio."

Getty Images

Bayern de Munique, notícias: FCB lidera uma estatística em toda a Europa

De acordo com o CIES Football Observatory, o centro internacional de estudos esportivos, nenhum outro clube na Europa atualmente chega perto do Bayern de Munique em uma estatística defensiva.

Segundo o levantamento, o recordista alemão é o time que menos permite finalizações em direção ao seu gol entre todas as 32 ligas europeias. Em média, apenas 4,9 chutes por jogo iriam na direção do gol de Manuel Neuer e Jonas Urbig, que também dividem a posição nesta temporada. Entre as cinco principais ligas da Europa, além disso, há apenas outra equipe representada: o Barcelona. Os catalães aparecem em décimo lugar, com índice de 6,68.

No empate por 2 a 2 com o Augsburg no sábado, em que Neuer sofreu o gol mais rápido da história da Bundesliga após apenas oito segundos, apesar dos dois gols sofridos, só cinco chutes foram na direção do gol do Bayern.

Bayern de Munique em 1º lugar: estes times cedem menos chutes

Bayern de Munique (Alemanha): 4,9

FK Kharkiv (Ucrânia): 5,84

Panathinaikos (Grécia): 6,12

FK RFS (Letônia): 6,19

Dínamo de Moscou (Rússia): 6,27

Vitória Guimarães (Portugal): 6,34

Hajduk Split (Croácia): 6,50

LNZ Cherkasy (Ucrânia): 6,51

Benfica de Lisboa (Portugal): 6,58

Barcelona (Espanha): 6,68

Bayern de Munique, tabela: os próximos jogos do FCB

Data Competição Jogo terça-feira, 13 de outubro (21h) Champions League Viking Stavanger x Bayern de Munique sábado, 17 de outubro (18h30) Bundesliga Bayern de Munique x RB Leipzig quarta-feira, 21 de outubro (21h) Champions League Bayern de Munique x Arsenal



