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Bayern de Munique, rumor: o FCB vai agir na Premier League apesar da declarada paralisação nas transferências?

No Bayern de Munique, Harry Kane acabou se tornando a única atração no comando do ataque após o retorno do jogador emprestado Nicolas Jackson ao Chelsea. O inglês ainda receberá um reserva?

Como informa o jornalista esportivo italiano Nicolo Schira, o recordista alemão quer remediar essa situação e, por isso, fez consultas sobre Igor Thiago, do Brentford. Segundo a informação, já teria havido até primeiras conversas entre as partes envolvidas, embora Schira não tenha dado mais detalhes.

Thiago, de 25 anos, havia se juntado ao clube da Premier League no verão de 2024 e foi um dos atacantes mais perigosos da principal divisão da Inglaterra na temporada passada. Em 40 jogos oficiais por todas as competições, marcou 25 gols pelo Brentford; só na Premier League, balançou as redes 22 vezes. Soma-se a isso mais um gol, que ele preparou com uma assistência.

Ainda assim, o brasileiro não deve sair exatamente barato. Seu contrato com o Brenford vai até 30 de junho de 2031 e, ao que tudo indica, não há cláusula de rescisão.

Também pesa contra uma investida do clube de Munique o fato de os responsáveis pelo clube terem revelado recentemente que já encerraram as atividades de transferências no lado das chegadas. Portanto, o Bayern, na verdade, não pretende contratar mais jogadores nesta janela.

Um reserva para Kane, de toda forma, aparentemente nunca teve grande prioridade na Säbener Straße. Em vez disso, o clube encontrou em Nathaniel Brown, do Eintracht Frankfurt, e Ismael Saibari, do PSV Eindhoven, os reforços desejados para a posição de lateral e para os lados do ataque. Além disso, com Serge Gnabry, o elenco já conta com um jogador que pode cumprir a função de centroavante.

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Bayern de Munique, rumor: muito interesse em joia do FCB

A joia do Bayern de Munique Felipe Chavez aparentemente despertou o interesse de alguns clubes alemães e também estrangeiros. É o que informa a Sky.

Segundo a informação, VfL Wolfsburg, SC Paderborn, Deportivo La Coruna, da Espanha, além de um clube da primeira divisão de Portugal não nomeado, estariam de olho no meio-campista de apenas 19 anos.

Sob o comando do técnico Vincent Kompany, Chavez fez uma forte pré-temporada, mas as perspectivas de minutos regulares no time principal são pouco animadoras. Por isso, o Bayern estaria pensando em emprestar a joia por mais uma temporada.

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Bayern de Munique, notícias: Neuer deixa aberta uma brecha sobre a carreira

Manuel Neuer ainda não tomou uma decisão final sobre encerrar sua carreira no Bayern de Munique ao fim da próxima temporada.

Em entrevista à Sky, o jogador de 40 anos deixou aberta uma brecha para seguir atuando além da temporada 2026/27: "Nada é 100 por cento. Também não está escrito em pedra, mas a probabilidade é alta", disse.

Há apenas poucas semanas, o goleiro que por muitos anos defendeu a seleção alemã havia anunciado que entraria em sua provável última temporada como jogador profissional de futebol. "Eu não jogo as partidas para dizer: este é o meu último jogo, independentemente de talvez ter estado em um ou outro estádio pela última vez. Mas parece muito que eu vou parar", afirmou Neuer no período de treinos do FCB em Tegernsee.

O capitão do Bayern ainda relatou que, em circunstâncias normais, provavelmente já teria encerrado a carreira neste verão. "Talvez eu tivesse parado em 85 por cento dos casos, mas neste time e com a comissão e a equipe técnica é simplesmente divertido." Seu contrato vai até 2027.

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Bayern de Munique, notícias: jovens recebem novos números de camisa

O Bayern de Munique anunciou os números oficiais de camisa de alguns jovens para a próxima temporada. Os seguintes jogadores receberam os seguintes números:

Cassiano Kiala #30

Wisdom Mike #36

Maycon Cardozo #49

Tim Binder #46

Filip Pavić #43

David Santos Daiber #47

Bastian Assomo #48

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