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FC Barcelona: todos os detalhes das transmissões em um só lugar: quem transmite os jogos do Barça ao vivo na TV e por streaming?

Barcelona
Liga dos Campeões
La Liga
Copa do Rei

Quer saber onde assistir ao vivo aos jogos do FC Barcelona em La Liga, na Champions League, na Copa do Rei ou na Supercopa? Você está no lugar certo.

O FC Barcelona disputa mais uma vez várias competições nesta temporada: o clube busca títulos em La Liga, Champions League, Copa do Rei e Supercopa.  

Confira um guia rápido dos canais que transmitem os jogos do Barcelona.

Confira abaixo todos os detalhes das transmissões: quais canais exibem os jogos do Barcelona ao vivo na TV ou por streaming?

Atlético de Madrid x Barcelona
Caze TV

FC Barcelona em La Liga, Champions League, Copa do Rei e Supercopa: transmissões na TV aberta e por streaming

Na Alemanha, La Liga é transmitida exclusivamente pela DAZN, que detém os direitos do campeonato espanhol desde seu lançamento e disponibiliza todos os jogos do Barcelona ao vivo e sob demanda.

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Independentemente da assinatura escolhida, La Liga está incluída nos dois pacotes.

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La Liga

08 de nov. de 2026

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O mesmo vale para a Champions League, com uma ressalva: uma partida das noites de terça-feira é transmitida pelo Prime Video, enquanto as demais ficam na DAZN

Assine o Amazon Prime Videopara assistir ao confronto de destaque da noite de terça-feira, disponível apenas na plataforma.

Às terças-feiras, confira a programação das transmissões; às quartas-feiras, acesse a DAZN.

FC BarcelonaGetty

Por fim, as copas: a Copa do Rei também é transmitida pela DAZN e continuará na plataforma até o fim da temporada 2028/29, depois de a emissora ter adquirido os direitos recentemente.

Assine agora egaranta sua assinatura do MagentaSport a partir de apenas € 7,95 por mês.

A Supercopa será exibida pelo Sportdigital FUSSBALL; a cobertura da competição pelo serviço também está incluída no MagentaSport e na DAZN

FC Barcelona: todas as informações de transmissão e os dados do clube. Quem exibe os jogos do Barcelona ao vivo na TV e pela internet?

Fundação29 de novembro de 1899
Títulos de La Liga28
Títulos de copa: 3232
Títulos da Champions League5
Recordista de partidasLionel Messi

Acompanhar ao vivo a troca de passes elaborada e a evolução tática do Barcelona é sempre um grande atrativo para os torcedores que apreciam um futebol ofensivo e fluido. Para garantir que você faça suas escolhas de partidas em uma plataforma totalmente otimizada, com margens de odds competitivas, é essencial comparar as principais operadoras. Confira nossa avaliação abrangente dos melhores sites de apostas do Reino Unido para aprimorar sua experiência de jogo.

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