O FC Barcelona disputa mais uma vez várias competições nesta temporada: o clube busca títulos em La Liga, Champions League, Copa do Rei e Supercopa.

Confira um guia rápido dos canais que transmitem os jogos do Barcelona.

Confira abaixo todos os detalhes das transmissões: quais canais exibem os jogos do Barcelona ao vivo na TV ou por streaming?

FC Barcelona em La Liga, Champions League, Copa do Rei e Supercopa: transmissões na TV aberta e por streaming

Na Alemanha, La Liga é transmitida exclusivamente pela DAZN, que detém os direitos do campeonato espanhol desde seu lançamento e disponibiliza todos os jogos do Barcelona ao vivo e sob demanda.

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Independentemente da assinatura escolhida, La Liga está incluída nos dois pacotes.

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O mesmo vale para a Champions League, com uma ressalva: uma partida das noites de terça-feira é transmitida pelo Prime Video, enquanto as demais ficam na DAZN.

Assine o Amazon Prime Videopara assistir ao confronto de destaque da noite de terça-feira, disponível apenas na plataforma.

Às terças-feiras, confira a programação das transmissões; às quartas-feiras, acesse a DAZN.

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Por fim, as copas: a Copa do Rei também é transmitida pela DAZN e continuará na plataforma até o fim da temporada 2028/29, depois de a emissora ter adquirido os direitos recentemente.

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A Supercopa será exibida pelo Sportdigital FUSSBALL; a cobertura da competição pelo serviço também está incluída no MagentaSport e na DAZN.

FC Barcelona: todas as informações de transmissão e os dados do clube. Quem exibe os jogos do Barcelona ao vivo na TV e pela internet?

Fundação 29 de novembro de 1899 Títulos de La Liga 28 Títulos de copa: 32 32 Títulos da Champions League 5 Recordista de partidas Lionel Messi

Acompanhar ao vivo a troca de passes elaborada e a evolução tática do Barcelona é sempre um grande atrativo para os torcedores que apreciam um futebol ofensivo e fluido. Para garantir que você faça suas escolhas de partidas em uma plataforma totalmente otimizada, com margens de odds competitivas, é essencial comparar as principais operadoras. Confira nossa avaliação abrangente dos melhores sites de apostas do Reino Unido para aprimorar sua experiência de jogo.