O FC Barcelona disputa novamente várias competições nesta temporada: o clube catalão quer brigar por títulos em La Liga, na Champions League, na Copa do Rei e na Supercopa.

Confira um guia rápido dos canais que transmitem os jogos do Barça.

Confira todos os detalhes das transmissões: quais canais exibirão os jogos do Barça ao vivo na TV ou por streaming?

FC Barcelona em La Liga, na Champions League, na Copa do Rei e na Supercopa: transmissões na TV aberta e por streaming

Na Alemanha, La Liga é transmitida com exclusividade pelo DAZN, que detém os direitos da liga espanhola desde seu lançamento e exibe todos os jogos do Barcelona ao vivo e sob demanda.

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Independentemente da assinatura escolhida, La Liga está incluída nos dois pacotes.

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O mesmo vale para a Champions League, mas com uma exceção. Uma partida de terça-feira à noite é transmitida pelo Prime Video; as demais ficam no DAZN.

Assine o Amazon Prime Videopara assistir ao confronto de destaque de terça-feira à noite, disponível apenas nessa plataforma.

Às terças-feiras, confira a programação das transmissões; às quartas, acesse o DAZN.

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Por fim, as competições de copa: a Copa do Rei também está no DAZN e continuará na plataforma até o fim da temporada 2028/29. A emissora adquiriu os direitos recentemente.

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A Supercopa será exibida pelo Sportdigital FUSSBALL; a cobertura da competição pelo serviço também está incluída no MagentaSport e no DAZN.

FC Barcelona: todas as informações de transmissão. Quem exibe os jogos do Barça ao vivo na TV e pela internet? O clube em resumo

Fundação 29 de novembro de 1899 Títulos de La Liga 28 Conquistas da copa: 32 32 Títulos da Champions League 5 Recordista de jogos Lionel Messi

Assistir ao vivo às trocas de passes elaboradas e à evolução tática do Barcelona é sempre um grande atrativo para torcedores que apreciam um futebol ofensivo e fluido. Para fazer suas escolhas de partidas em uma plataforma totalmente otimizada e com margens de odds competitivas, é essencial comparar as principais operadoras. Confira nossa avaliação completa dos melhores sites de apostas do Reino Unido para melhorar sua experiência de jogo.