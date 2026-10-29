O FC Barcelona disputa mais uma vez várias competições nesta temporada: o clube catalão pretende brigar pelos títulos de La Liga, Champions League, Copa del Rey e Supercopa.

Confira um guia rápido dos canais que transmitem os jogos do Barça.

Confira abaixo todos os detalhes das transmissões: quais canais exibirão os jogos do Barça ao vivo na TV ou por streaming?

FC Barcelona em La Liga, Champions League, Copa del Rey e Supercopa: transmissões na TV aberta e por streaming

Na Alemanha, La Liga é transmitida exclusivamente pelo DAZN, que detém os direitos do campeonato espanhol desde o lançamento da plataforma e exibe todos os jogos do Barcelona ao vivo e sob demanda.

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Independentemente da assinatura escolhida, La Liga está incluída nos dois pacotes.

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O mesmo vale para a Champions League, mas não inteiramente. Uma partida disputada na noite de terça-feira é transmitida pelo Prime Video; as demais ficam no DAZN.

Assine o Amazon Prime Videopara assistir ao confronto em destaque da noite de terça-feira, disponível apenas nessa plataforma.

Às terças-feiras, confira a programação das transmissões; às quartas-feiras, acesse o DAZN.

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Por fim, as competições de copa: a Copa del Rey também é exibida pelo DAZN e continuará na plataforma até o fim da temporada 2028/29, depois de a empresa ter adquirido os direitos de transmissão recentemente.

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A Supercopa será exibida pelo Sportdigital FUSSBALL; a cobertura da competição pelo serviço também está incluída no MagentaSport e no DAZN.

FC Barcelona: todas as informações de transmissão. Quem exibe os jogos do Barça ao vivo na TV e pela internet? Os dados do clube

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Assistir ao vivo ao elaborado jogo de passes do Barcelona e à sua evolução tática é sempre uma grande atração para os torcedores que apreciam um futebol ofensivo e fluido. Para fazer suas escolhas de partidas em uma plataforma totalmente otimizada e com margens competitivas nas cotações, é essencial comparar as principais operadoras. Confira nossa avaliação completa dos melhores sites de apostas no Reino Unido para melhorar seu ambiente de jogo.