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FC Barcelona: todas as informações sobre as transmissões em um só lugar: quem exibe os jogos do Barça ao vivo na TV e por streaming?

Barcelona
Liga dos Campeões
La Liga
Copa do Rei

Quer saber onde assistir ao vivo aos jogos do Barcelona em La Liga, na Champions League, na Copa do Rei ou na Supercopa? Você está no lugar certo.

O FC Barcelona disputa mais uma vez várias competições nesta temporada: o clube catalão pretende brigar pelos títulos de La Liga, Champions League, Copa del Rey e Supercopa.  

Confira um guia rápido dos canais que transmitem os jogos do Barça.

Confira abaixo todos os detalhes das transmissões: quais canais exibirão os jogos do Barça ao vivo na TV ou por streaming?

Barcelona x Deportivo Alaves
Caze TV

FC Barcelona em La Liga, Champions League, Copa del Rey e Supercopa: transmissões na TV aberta e por streaming

Na Alemanha, La Liga é transmitida exclusivamente pelo DAZN, que detém os direitos do campeonato espanhol desde o lançamento da plataforma e exibe todos os jogos do Barcelona ao vivo e sob demanda.

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Independentemente da assinatura escolhida, La Liga está incluída nos dois pacotes.

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31 de out. de 2026

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O mesmo vale para a Champions League, mas não inteiramente. Uma partida disputada na noite de terça-feira é transmitida pelo Prime Video; as demais ficam no DAZN

Assine o Amazon Prime Videopara assistir ao confronto em destaque da noite de terça-feira, disponível apenas nessa plataforma.

Às terças-feiras, confira a programação das transmissões; às quartas-feiras, acesse o DAZN.

FC BarcelonaGetty

Por fim, as competições de copa: a Copa del Rey também é exibida pelo DAZN e continuará na plataforma até o fim da temporada 2028/29, depois de a empresa ter adquirido os direitos de transmissão recentemente.

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A Supercopa será exibida pelo Sportdigital FUSSBALL; a cobertura da competição pelo serviço também está incluída no MagentaSport e no DAZN

FC Barcelona: todas as informações de transmissão. Quem exibe os jogos do Barça ao vivo na TV e pela internet? Os dados do clube

Fundação29 de novembro de 1899
Títulos de La Liga28
Títulos de copas: 3232
Títulos da Champions League5
Recorde de partidas disputadasLionel Messi

Assistir ao vivo ao elaborado jogo de passes do Barcelona e à sua evolução tática é sempre uma grande atração para os torcedores que apreciam um futebol ofensivo e fluido. Para fazer suas escolhas de partidas em uma plataforma totalmente otimizada e com margens competitivas nas cotações, é essencial comparar as principais operadoras. Confira nossa avaliação completa dos melhores sites de apostas no Reino Unido para melhorar seu ambiente de jogo.

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