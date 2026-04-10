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FC Barcelona, todas as informações sobre a transmissão num relance: quem transmite os jogos do Barça ao vivo pela TV e por streaming?

Barcelona
Liga dos Campeões
La Liga
Copa do Rei

Querem saber onde podem assistir ao FC Barcelona ao vivo na La Liga, na Liga dos Campeões, na Copa del Rey ou na Supercopa? Aqui estão as respostas.

O FC Barcelona volta a disputar várias competições nesta temporada: os catalães pretendem lutar pelos títulos da La Liga, da Liga dos Campeões, da Copa del Rey e da Supercopa.  

Descubra aqui quais canais transmitirão os jogos do Barcelona.

FC Barcelona, todas as informações sobre a transmissão em resumo: quem exibe/transmite os jogos do Barça ao vivo na TV e por livestream?

FC Barcelona na La Liga, Liga dos Campeões, Copa del Rey, Supercopa: transmissão na TV aberta e ao vivo

A La Liga é transmitida na Alemanha exclusivamente pela DAZN; o serviço de streaming detém os direitos da liga espanhola desde sua fundação — e exibe todos os jogos dos catalães ao vivo e sob demanda na íntegra.

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Não importa qual assinatura você escolher: a La Liga está incluída em ambos os pacotes.

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O mesmo vale para a Liga dos Campeões — pelo menos quase. Um jogo por semana, às terças-feiras, é transmitido pelo Prime Video, enquanto todos os outros ficam por conta do DAZN

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Portanto, às terças-feiras, é preciso sempre conferir a programação; às quartas-feiras, você pode sintonizar no DAZN.

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Por fim, as copas: a Copa del Rey também será transmitida pela DAZN, e isso até o final da temporada 2028/29. A emissora garantiu os direitos há pouco tempo.

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A Supercopa será transmitida pela Sportdigital FUSSBALL; as transmissões da Supercopa por esse serviço também estão incluídas no MagentaSport e no DAZN

FC Barcelona, todas as informações sobre a transmissão em resumo: quem transmite os jogos do Barça ao vivo pela TV e pelo livestream? Perfil do clube

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