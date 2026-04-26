O FC Barcelona volta a disputar várias competições nesta temporada: os catalães pretendem lutar pelos títulos da La Liga, da Liga dos Campeões, da Copa del Rey e da Supercopa.

Descubra aqui quais canais transmitirão os jogos do Barcelona.

FC Barcelona, todas as informações sobre a transmissão em resumo: quem exibe/transmite os jogos do Barça ao vivo na TV e por livestream?

FC Barcelona na La Liga, Liga dos Campeões, Copa del Rey, Supercopa: transmissão na TV aberta e ao vivo

A La Liga é transmitida na Alemanha exclusivamente pela DAZN; o serviço de streaming detém os direitos da liga espanhola desde sua fundação — e exibe todos os jogos dos catalães ao vivo e sob demanda na íntegra.

Não importa qual assinatura você escolher: a La Liga está incluída em ambos os pacotes.

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O mesmo vale para a Liga dos Campeões — pelo menos quase. Um jogo por semana, às terças-feiras, é transmitido pelo Prime Video, enquanto todos os outros ficam por conta do DAZN.

Portanto, às terças-feiras, é preciso sempre conferir a programação; às quartas-feiras, você pode sintonizar no DAZN.

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Por fim, as copas: a Copa del Rey também será transmitida pela DAZN, e isso até o final da temporada 2028/29. A emissora garantiu os direitos há pouco tempo.

A Supercopa será transmitida pela Sportdigital FUSSBALL; as transmissões da Supercopa por esse serviço também estão incluídas no MagentaSport e no DAZN.

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