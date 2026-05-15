O FC Barcelona volta a disputar várias competições nesta temporada: os catalães pretendem disputar os títulos da La Liga, da Liga dos Campeões, da Copa del Rey e da Supercopa.
Descubra aqui quais emissoras transmitirão os jogos do Barcelona.
FC Barcelona, todas as informações sobre a transmissão em resumo: quem exibe/transmite os jogos do Barça ao vivo na TV e por livestream?
FC Barcelona na La Liga, Liga dos Campeões, Copa del Rey, Supercopa: transmissão na TV aberta e ao vivo
A La Liga é transmitida na Alemanha com exclusividade pela DAZN; o serviço de streaming detém os direitos da liga espanhola desde sua fundação — e exibe todos os jogos dos catalães ao vivo e sob demanda na íntegra.
Não importa qual assinatura você escolher: a La Liga está incluída em ambos os pacotes.
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O mesmo vale para a Liga dos Campeões — pelo menos quase. Um jogo por semana, às terças-feiras, é transmitido pelo Prime Video; todos os demais ficam por conta do DAZN.
Portanto, às terças-feiras, é preciso sempre conferir a programação; às quartas-feiras, você pode sintonizar no DAZN.
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Por último, mas não menos importante, as copas: a Copa del Rey também será transmitida pela DAZN até o final da temporada 2028/29. A emissora garantiu os direitos há pouco tempo.
A Supercopa será transmitida pela Sportdigital FUSSBALL; as transmissões da Supercopa por esse serviço também estão incluídas nos canais MagentaSport e DAZN.
FC Barcelona, todas as informações sobre a transmissão em resumo: quem exibe/transmite os jogos do Barça ao vivo na TV e por livestream? Perfil do clube
|Fundação
|29 de novembro de 1899
|Títulos de campeão
|28
|Títulos de copa
|32
|Títulos da Liga dos Campeões
|5
|Jogador recordista
|Lionel Messi