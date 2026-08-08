O Atlético de Madrid está a caminho de vencer a disputa por Cristian Romero, informa o Marca. Segundo o jornal espanhol, o Barcelona fez 'nas últimas horas' uma tentativa em vão de fazer o argentino mudar de ideia.

Já não se trata mais de saber se, mas por qual clube Romero deixará o Tottenham Hotspur neste verão. Apesar de seu contrato em Londres até 2029, entre outros Fabrizio Romano confirmou que ele vai sair 'cem por cento'.

No Tottenham, já há muito tempo não se conta mais com a permanência de Romero, como mostra a chegada dos ex-jogadores da Eredivisie Jan Paul van Hecke e Marcos Senesi, que vieram de Brighton & Hove Albion e AFC Bournemouth, respectivamente.

Além do Atlético, a Inter também tem interesse em Romero há bastante tempo. Os italianos querem acrescentar ainda mais experiência à sua defesa após a chegada de John Stones (Manchester City), embora eles, assim como o Barcelona, pareçam ficar sem o jogador.

Marca escreve que o otimismo sobre a chegada de Romero cresce em Madri. O destro de 28 anos deu sua palavra pela segunda vez ao Los Colchoneros, que viu sua chegada fracassar no verão passado porque os clubes não chegaram a um acordo.

O diretor do Atlético, Mateu Alemany, também neste ano mantém contato constante com o Tottenham, que rejeitou uma primeira oferta de 30 milhões de euros. Enquanto isso, Romero aguarda com impaciência por sua transferência, sabe o Marca.

A boa sensação no Atlético cresceu ainda mais após 'as tentativas fracassadas do Barcelona de intervir nas últimas horas'. "Tanto o Atlético quanto Romero entendem que a transferência desta vez precisa acontecer."

Se a transferência avançar, Romero trabalhará com o técnico Diego Simeone. Seu elenco tem necessidade de novos impulsos defensivos por causa da saída iminente de Matteo Ruggeri (Aston Villa) e Nahuel Molina (Roma).