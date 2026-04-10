FC Arsenal, todas as informações sobre a transmissão num relance: quem transmite os jogos dos Gunners ao vivo pela TV e por livestream?

O Arsenal é uma das potências do futebol de ponta inglês e europeu. Semana após semana, os Gunners estão no centro das atenções – tanto no âmbito esportivo quanto na mídia. No entanto, quem quiser acompanhar todos os jogos oficiais precisa de um pouco de orientação. Isso porque, dependendo da competição, os direitos de transmissão pertencem a diferentes emissoras. Separamos aqui, de forma clara, quais canais são relevantes para o Arsenal e onde você não perderá nenhum jogo.

FC Arsenal, todas as informações sobre a transmissão em resumo: quem exibe/transmite os jogos dos Gunners ao vivo na TV e por livestream?

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Assista ao FC Arsenal na Premier League, Liga dos Campeões, FA Cup, Carabao Cup e Community Shield na TV e por livestream

Os direitos da Premier League na Alemanha continuam com a Sky, pois a operadora de TV paga transmite todos os jogos ao vivo – seja como jogo individual ou em conferência. Os jogos do Arsenal também são totalmente cobertos por ela. Quem preferir assistir por streaming pode acessar todos os jogos pelo Sky Go ou pelo serviço de streaming WOW.

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A partir da temporada 2025/26, a Sky ampliou significativamente seu portfólio de futebol inglês: além da Premier League, também transmite ao vivo os jogos da Carabao Cup. Com isso, as possíveis participações do Arsenal na Copa da Liga também estão totalmente cobertas.

A tradicional FA Cup, bem como o FA Community Shield, serão transmitidos com exclusividade pela DAZN. O serviço de streaming exibe todos os jogos relevantes ao vivo – incluindo, é claro, todas as partidas do Arsenal.

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Na Liga dos Campeões, vários provedores dividem os direitos de transmissão. A maior parte dos jogos do Arsenal é transmitida ao vivo pela DAZN. Além disso, o Amazon Prime Video exibe todas as terças-feiras um jogo de destaque selecionado – incluindo alguns confrontos com participação inglesa.

A partir da temporada 2027/28, haverá uma mudança fundamental: o serviço de streaming Paramount+ entra pela primeira vez na transmissão da Liga dos Campeões e transmitirá a maioria dos jogos. Todos os detalhes sobre a nova distribuição de direitos estão disponíveis aqui.

Se o Arsenal chegar à final da Liga dos Campeões, ela será transmitida – como de costume – também pela TV aberta. Na Alemanha, a ZDF é o canal oficial para a final.

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Arsenal, todas as informações sobre a transmissão em um só lugar: o placar ao vivo do SPOX

Nós acompanhamos ao vivo vários jogos da Liga dos Campeões e jogos de destaque selecionados da Premier League. Aqui você encontrará os placares ao vivo.

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