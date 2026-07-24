O Arsenal é uma das presenças constantes no futebol de elite inglês e europeu. Semana após semana, os Gunners estão no centro das atenções, tanto desportivas como mediáticas. No entanto, quem quiser acompanhar todos os jogos oficiais precisa de alguma orientação. Isto porque, consoante a competição, os direitos televisivos pertencem a diferentes operadores. Quais são os canais relevantes para o Arsenal e onde não perdem nenhum jogo, explicamos aqui de forma clara.

FC Arsenal, todas as informações sobre a transmissão num relance: quem mostra / transmite os jogos dos Gunners em direto na TV e livestream?

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Ver o FC Arsenal na Premier League, Champions League, FA Cup, Carabao Cup e Community Shield na TV e em livestream

Os direitos da Premier League na Alemanha continuam na posse da Sky, já que o operador de pay-TV transmite todos os jogos em direto, seja em sinal individual ou em conferência. Os jogos do Arsenal também estão integralmente cobertos. Quem preferir streaming pode aceder a todos os encontros através da Sky Go ou do serviço de streaming WOW .

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Com a temporada 2025/26, a Sky alargou significativamente o seu portefólio inglês: além da Premier League, também os jogos da Carabao Cup passam em direto. Desta forma, as possíveis presenças do Arsenal na Taça da Liga também ficam totalmente cobertas.

A histórica FA Cup, bem como a FA Community Shield, são transmitidas em exclusivo pela DAZN . O serviço de streaming mostra todos os jogos relevantes em direto, incluindo naturalmente todos os encontros do Arsenal.

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Na Champions League, vários operadores partilham os direitos de transmissão. A maior parte dos jogos do Arsenal passa em direto na DAZN. Além disso, a Amazon Prime Video mostra, em cada terça-feira, um jogo de cartaz selecionado, incluindo também alguns encontros com participação inglesa.

A partir da temporada 2027/28, haverá uma mudança fundamental: o serviço de streaming Paramount+ entra de novo na transmissão da Champions League e emitirá a maioria dos jogos. Todos os detalhes sobre a nova distribuição de direitos estão disponíveis aqui.

Se o Arsenal chegar à final da Champions League, esta será transmitida, como habitualmente, também em sinal aberto. Na Alemanha, a ZDF é o ponto de referência habitual para a final.

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FC Arsenal, todas as informações sobre a transmissão num relance: o live ticker da SPOX

Fazemos o live ticker de numerosos jogos da Champions League e de alguns jogos de cartaz selecionados da Premier League. Aqui encontrarão os live tickers.

FC Arsenal, todas as informações sobre a transmissão num relance: o clube em resumo