FC Arsenal, todas as informações sobre a transmissão em um só lugar: quem mostra / transmite os jogos dos Gunners ao vivo na TV e por livestream?

O Arsenal está entre as potências consolidadas do futebol de elite inglês e europeu. Semana após semana, os Gunners estão em foco, tanto esportiva quanto midiaticamente. No entanto, quem quiser acompanhar todos os jogos oficiais precisa de alguma orientação. Isso porque, dependendo da competição, os direitos de transmissão estão com diferentes plataformas. Quais emissoras e serviços são relevantes para o Arsenal e onde vocês não vão perder nenhum jogo, nós destrinchamos aqui de forma clara.

Arsenal, todas as informações sobre a transmissão em um só lugar: quem mostra / transmite os jogos dos Gunners ao vivo na TV e no livestream?

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Assista ao Arsenal na Premier League, Champions League, FA Cup, Carabao Cup e Community Shield na TV e no livestream

Os direitos da Premier League na Alemanha seguem com a Sky, já que a emissora de TV por assinatura transmite todos os jogos ao vivo, seja de forma individual ou em multiplex. As partidas do Arsenal também estão totalmente cobertas por lá. Quem prefere streaming pode acessar todos os confrontos pelo Sky Go ou pelo serviço de streaming WOW .

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Com a temporada 2025/26, a Sky ampliou de forma significativa seu portfólio inglês: além da Premier League, também transmite ao vivo os jogos da Carabao Cup. Assim, as possíveis participações do Arsenal na Copa da Liga também estão totalmente cobertas.

A tradicional FA Cup, assim como o FA Community Shield, é transmitida com exclusividade pela DAZN . O serviço de streaming exibe ao vivo todos os jogos relevantes, incluindo, naturalmente, todas as partidas do Arsenal.

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Na Champions League, vários provedores dividem os direitos de transmissão. A maior parte dos jogos do Arsenal passa ao vivo na DAZN. Além disso, o Amazon Prime Video mostra toda terça-feira uma partida de destaque selecionada, incluindo também alguns confrontos com participação inglesa.

A partir da temporada 2027/28, haverá uma mudança fundamental: o serviço de streaming Paramount+ passará a fazer parte da transmissão da Champions League e exibirá a maioria dos jogos. Todos os detalhes sobre a nova divisão de direitos estão aqui.

Se o Arsenal chegar à final da Champions League, ela também será exibida na TV aberta, como de costume. Na Alemanha, a ZDF é a referência fixa para a decisão.

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Arsenal, todas as informações sobre a transmissão em um só lugar: o live ticker da SPOX

Fazemos o live ticker de vários jogos da Champions League e de partidas de destaque selecionadas da Premier League. Aqui vocês encontrarão os live tickers.

Arsenal, todas as informações sobre a transmissão em um só lugar: o perfil do clube