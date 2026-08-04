O Arsenal é uma das presenças constantes no futebol de elite inglês e europeu. Semana após semana, os Gunners estão no foco, tanto esportiva quanto midiaticamente. No entanto, quem quiser acompanhar todos os jogos oficiais precisa de alguma orientação. Isso porque, dependendo da competição, os direitos de transmissão pertencem a diferentes plataformas. Quais emissoras são relevantes para o Arsenal e onde vocês não vão perder nenhum jogo, explicamos aqui de forma clara.

Arsenal, todas as informações sobre transmissão em resumo: quem mostra / transmite os jogos dos Gunners ao vivo na TV e no streaming?

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Arsenal na Premier League, Champions League, FA Cup, Carabao Cup e Community Shield na TV e no streaming

Os direitos da Premier League na Alemanha seguem com a Sky, já que a emissora de TV por assinatura transmite todos os jogos ao vivo, seja de forma individual ou em conferência. As partidas do Arsenal também estão totalmente cobertas por lá. Quem preferir assistir por streaming pode acessar todos os jogos por meio do Sky Go ou do serviço de streaming WOW .

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Com a temporada 2025/26, a Sky ampliou consideravelmente seu portfólio inglês: além da Premier League, os jogos da Carabao Cup também passam ao vivo por lá. Assim, as possíveis aparições do Arsenal na Copa da Liga também estão totalmente cobertas.

A tradicional FA Cup, assim como a FA Community Shield, é transmitida com exclusividade pela DAZN . O serviço de streaming mostra ao vivo todos os jogos relevantes, incluindo, naturalmente, todas as partidas do Arsenal.

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Na Champions League, vários grupos dividem os direitos de transmissão. A maior parte dos jogos do Arsenal passa ao vivo na DAZN. Além disso, o Amazon Prime Video exibe toda terça-feira um jogo de destaque selecionado, incluindo também algumas partidas com participação inglesa.

A partir da temporada 2027/28, haverá uma mudança fundamental: o serviço de streaming Paramount+ passará a integrar a transmissão da Champions League e exibirá a maioria dos jogos. Todos os detalhes sobre a nova divisão dos direitos estão aqui.

Se o Arsenal chegar à final da Champions League, ela também será transmitida em TV aberta, como de costume. Na Alemanha, a ZDF é a emissora de referência para a decisão.

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Arsenal, todas as informações sobre transmissão em resumo: o tempo real da SPOX

Fazemos o tempo real de vários jogos da Champions League e de partidas selecionadas de destaque da Premier League. Aqui vocês vão encontrar os lances em tempo real.

Arsenal, todas as informações sobre transmissão em resumo: o perfil do clube