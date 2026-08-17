O Arsenal está entre as forças consolidadas do futebol de elite inglês e europeu. Semana após semana, os Gunners estão em destaque, tanto esportivamente quanto na mídia. No entanto, quem quiser acompanhar todos os jogos oficiais precisa de alguma orientação. Isso porque, dependendo da competição, os direitos de transmissão pertencem a diferentes emissoras. Quais canais são relevantes para o Arsenal e onde vocês não vão perder nenhum jogo, nós destrinchamos aqui de forma organizada.

Arsenal, todas as informações sobre a transmissão em um relance: quem mostra / transmite os jogos dos Gunners ao vivo na TV e no streaming?

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Arsenal na Premier League, Champions League, FA Cup, Carabao Cup e Community Shield na TV e no streaming

Os direitos da Premier League na Alemanha seguem com a Sky, já que a emissora de TV por assinatura transmite todos os jogos ao vivo, seja de forma individual ou em conferência. As partidas do Arsenal também estão totalmente cobertas por lá. Quem prefere assistir via streaming pode acessar todos os jogos pelo Sky Go ou pelo serviço de streaming WOW .

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Com a temporada 2025/26, a Sky ampliou de forma significativa seu portfólio inglês: além da Premier League, também transmite ao vivo os jogos da Carabao Cup. Assim, as possíveis aparições do Arsenal na Copa da Liga também estão totalmente cobertas.

A tradicional FA Cup, assim como a FA Community Shield, é transmitida com exclusividade pela DAZN . O serviço de streaming mostra ao vivo todos os jogos relevantes, incluindo, naturalmente, todas as partidas do Arsenal.

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Na Champions League, vários detentores dividem os direitos de transmissão. A maior parte dos jogos do Arsenal é exibida ao vivo pela DAZN. Além disso, o Amazon Prime Video mostra, a cada terça-feira, uma partida de destaque selecionada, incluindo alguns confrontos com participação inglesa.

A partir da temporada 2027/28, haverá uma mudança fundamental: o serviço de streaming Paramount+ passará a integrar a transmissão da Champions League e exibirá a maioria dos jogos. Todos os detalhes sobre a nova divisão dos direitos estão aqui.

Se o Arsenal chegar à final da Champions League, ela também será exibida na TV aberta, como de costume. Na Alemanha, a ZDF é o ponto de referência fixo para a decisão.

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Arsenal, todas as informações sobre a transmissão em um relance: o tempo real da SPOX

Fazemos a cobertura em tempo real de vários jogos da Champions League e de partidas de destaque selecionadas da Premier League. Aqui vocês encontrarão o tempo real.

Arsenal, todas as informações sobre a transmissão em um relance: o clube em perfil