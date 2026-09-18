O Arsenal está entre as presenças constantes no topo do futebol inglês e europeu. Semana após semana, os Gunners estão em evidência, dentro e fora de campo. No entanto, quem quiser acompanhar todos os jogos oficiais precisa de alguma orientação. Isso porque, dependendo da competição, os direitos de transmissão pertencem a diferentes emissoras. Quais canais são relevantes para o Arsenal e onde vocês não vão perder nenhum jogo, nós detalhamos aqui de forma organizada.

FC Arsenal, todas as informações sobre transmissão em um só lugar: quem mostra / transmite os jogos dos Gunners ao vivo na TV e no livestream?

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Assistir ao FC Arsenal na Premier League, Champions League, FA Cup, Carabao Cup e Community Shield na TV e no livestream

Os direitos da Premier League na Alemanha continuam com a Sky, já que a emissora de TV por assinatura transmite todos os jogos ao vivo, seja de forma individual ou em conferência. As partidas do Arsenal também estão totalmente cobertas por lá. Quem prefere assistir por streaming pode acessar todos os confrontos pelo Sky Go ou pelo serviço de streaming WOW .

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Com a temporada 2025/26, a Sky ampliou consideravelmente seu portfólio inglês: além da Premier League, os jogos da Carabao Cup também são transmitidos ao vivo. Assim, as possíveis aparições do Arsenal na Copa da Liga também estão totalmente cobertas.

A tradicional FA Cup, assim como a FA Community Shield, é transmitida com exclusividade pela DAZN . O serviço de streaming mostra ao vivo todos os jogos relevantes, entre eles, naturalmente, todas as partidas do Arsenal.

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Na Champions League, vários provedores dividem os direitos de transmissão. A maior parte dos jogos do Arsenal vai ao vivo na DAZN. Além disso, o Amazon Prime Video mostra toda terça-feira um jogo de destaque selecionado, incluindo também partidas isoladas com participação inglesa.

A partir da temporada 2027/28, haverá uma mudança fundamental: o serviço de streaming Paramount+ entrará pela primeira vez na transmissão da Champions League e exibirá a maioria dos jogos. Todos os detalhes sobre a nova divisão de direitos estão aqui.

Se o Arsenal chegar à final da Champions League, ela também será transmitida na TV aberta, como de costume. Na Alemanha, a ZDF é o destino habitual para a decisão.

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FC Arsenal, todas as informações sobre transmissão em um só lugar: o tempo real da SPOX

Fazemos a cobertura em tempo real de diversos jogos da Champions League e de partidas selecionadas de destaque da Premier League. Aqui vocês encontrarão os lances em tempo real.

FC Arsenal, todas as informações sobre transmissão em um só lugar: o perfil do clube