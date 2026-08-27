O Arsenal está entre as presenças constantes no futebol de elite inglês e europeu. Semana após semana, os Gunners estão em destaque, tanto esportiva quanto midiaticamente. No entanto, quem quiser acompanhar todos os jogos oficiais precisa de alguma orientação. Afinal, dependendo da competição, os direitos de transmissão pertencem a diferentes plataformas. Quais emissoras são relevantes para o Arsenal e onde vocês não vão perder nenhum jogo, nós detalhamos aqui de forma clara.

Arsenal, todas as informações sobre a transmissão em resumo: quem mostra / transmite os jogos dos Gunners ao vivo na TV e no livestream?

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Arsenal na Premier League, Champions League, FA Cup, Carabao Cup e Community Shield na TV e no livestream

Os direitos da Premier League na Alemanha continuam com a Sky, já que a emissora de TV por assinatura transmite todos os jogos ao vivo, seja de forma individual ou em conferência. As partidas do Arsenal também estão totalmente cobertas por lá. Quem prefere assistir por streaming pode acessar todos os confrontos pelo Sky Go ou pelo serviço de streaming WOW .

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Com a temporada 2025/26, a Sky ampliou claramente seu portfólio inglês: além da Premier League, os jogos da Carabao Cup também passam ao vivo. Com isso, as possíveis aparições do Arsenal na Copa da Liga também estão totalmente cobertas.

A tradicional FA Cup e a FA Community Shield são transmitidas com exclusividade pela DAZN . O serviço de streaming mostra ao vivo todos os jogos relevantes, incluindo, naturalmente, todas as partidas do Arsenal.

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Na Champions League, vários provedores dividem os direitos de transmissão. A maior parte dos jogos do Arsenal passa ao vivo na DAZN. Além disso, o Amazon Prime Video mostra toda terça-feira um jogo de destaque selecionado, incluindo também algumas partidas com participação inglesa.

A partir da temporada 2027/28, haverá uma mudança fundamental: o serviço de streaming Paramount+ passará a integrar a transmissão da Champions League e exibirá a maioria dos jogos. Todos os detalhes sobre a nova divisão de direitos estão aqui.

Se o Arsenal chegar à final da Champions League, ela também será transmitida na TV aberta, como de costume. Na Alemanha, a ZDF é o ponto de referência habitual para a decisão.

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Arsenal, todas as informações sobre a transmissão em resumo: o live ticker da SPOX

Fazemos a cobertura em tempo real de vários jogos da Champions League e de partidas de destaque selecionadas da Premier League. Aqui vocês encontrarão os live tickers.

Arsenal, todas as informações sobre a transmissão em resumo: o perfil do clube