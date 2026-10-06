O Arsenal é uma das presenças constantes no futebol de elite inglês e europeu. Semana após semana, os Gunners estão em destaque, tanto esportiva quanto midiaticamente. No entanto, quem quiser acompanhar todos os jogos oficiais precisa de alguma orientação. Isso porque, dependendo da competição, os direitos de transmissão pertencem a diferentes emissoras. Quais canais são relevantes para o Arsenal e onde vocês não perdem nenhum jogo, nós detalhamos aqui de forma clara.

Arsenal, todas as informações sobre transmissão em um só lugar: quem mostra / transmite os jogos dos Gunners ao vivo na TV e no streaming?

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Arsenal na Premier League, Champions League, FA Cup, Carabao Cup e Community Shield na TV e no streaming

Os direitos da Premier League na Alemanha seguem com a Sky, já que a emissora de TV por assinatura transmite todos os jogos ao vivo, seja individualmente ou em formato de conferência. As partidas do Arsenal também estão totalmente cobertas por lá. Quem prefere assistir por streaming pode acessar todos os jogos pelo Sky Go ou pelo serviço de streaming WOW .

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Na temporada 2025/26, a Sky ampliou de forma significativa seu portfólio inglês: além da Premier League, também transmite ao vivo as do Carabao Cup. Com isso, as possíveis aparições do Arsenal na Copa da Liga também estão totalmente cobertas.

A tradicional FA Cup e a FA Community Shield são transmitidas com exclusividade pela DAZN . O serviço de streaming mostra ao vivo todos os jogos relevantes, incluindo, naturalmente, todas as partidas do Arsenal.

Próximas partidas FLE Carabao Cup 16:00 ARS

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Na Champions League, vários provedores dividem os direitos de transmissão. A maior parte dos jogos do Arsenal passa ao vivo na DAZN. Além disso, o Amazon Prime Video mostra toda terça-feira um jogo de destaque selecionado, incluindo algumas partidas com participação inglesa.

A partir da temporada 2027/28, haverá uma mudança fundamental: o serviço de streaming Paramount+ entra pela primeira vez na transmissão da Champions League e exibirá a maioria dos jogos. Todos os detalhes sobre a nova divisão dos direitos estão aqui.

Se o Arsenal chegar à final da Champions League, ela também será transmitida na TV aberta, como de costume. Na Alemanha, a ZDF é o destino fixo para a decisão.

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Arsenal, todas as informações sobre transmissão em um só lugar: o tempo real da SPOX

Fazemos a cobertura em tempo real de vários jogos da Champions League e de partidas de destaque selecionadas da Premier League. Aqui vocês encontrarão os lances em tempo real.

Arsenal, todas as informações sobre transmissão em um só lugar: o perfil do clube