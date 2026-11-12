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Harry Kane entrou oficialmente para a história como o jogador que mais vezes defendeu a seleção da Inglaterra. Ao comandar o ataque contra a Croácia em Wembley, o capitão inglês alcançou uma marca que muitos acreditavam que jamais seria superada.

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Um marco histórico em Wembley

O atacante de 33 anos fará sua 126ª partida pela seleção principal de seu país após ser escalado como titular para o confronto desta quinta-feira pela Liga das Nações.

Com isso, Kane supera o recorde de 125 partidas estabelecido pelo lendário goleiro Peter Shilton entre 1970 e 1990. Shilton, que permaneceu no topo da lista por mais de três décadas após se aposentar, estará em Wembley para ver sua marca ser superada e fará uma homenagem especial ao capitão da Inglaterra em campo antes do início da partida.

O recorde vem após a atuação decisiva de Kane contra a República Tcheca no início de outubro. Na ocasião, ele marcou duas vezes na vitória por 3 a 0 e igualou as 125 partidas de Shilton.

Sucesso individual sem precedentes

Esta noite histórica em Wembley ocorre em meio a um período de conquistas individuais extraordinárias para o astro do Bayern de Munique. Há menos de três semanas, Kane foi oficialmente reconhecido como o melhor jogador do mundo, tornando-se o primeiro futebolista inglês em 25 anos a conquistar a prestigiosa Bola de Ouro. O atacante descreveu a honra como algo que ia “além de seus sonhos mais ousados”.

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Além disso, Kane expressou seu imenso orgulho por ajudar a colocar a seleção inglesa “de volta ao mapa” por meio de seu sucesso individual no cenário mundial. Já consolidado como o maior artilheiro da história da Inglaterra, com 91 gols, ele reforça ainda mais seu legado ao assumir também o recorde de partidas. Agora, lidera tanto a lista de gols quanto a de jogos disputados pela seleção masculina principal.

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Domínio estatístico com o passar dos anos

Uma análise dos números da carreira internacional de Kane sugere que o experiente atacante está, na verdade, melhorando com a idade.

Segundo a Sky Sports, Kane marcou 23 gols em 43 finalizações no alvo nas 25 partidas anteriores ao jogo contra a Croácia, no qual bate o recorde. Esses números representam sua maior precisão nas finalizações, de 55,8%, além de uma taxa de conversão de 29,9%.

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Kane vive grande fase e tenta levar a Inglaterra às quartas de final

A Inglaterra ocupa atualmente o segundo lugar do Grupo A3 da Liga das Nações, com nove pontos, atrás da líder Espanha, que soma os 12 pontos possíveis. Evitar a derrota nesta noite será suficiente para a Inglaterra garantir oficialmente sua vaga nas quartas de final.

Kane tem vivido grande fase nesta edição da Liga das Nações: marcou em todas as suas quatro partidas e soma seis gols. O capitão fez seu primeiro gol na derrota por 3 a 2 para a Espanha, marcou uma vez na vitória por 2 a 0 fora de casa sobre a República Tcheca e, depois, anotou dois gols em cada uma das partidas seguintes: a goleada por 7 a 0 sobre a Croácia e a vitória por 3 a 0 em casa contra os tchecos.