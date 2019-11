Faz cinco anos que Messi virou o maior artilheiro do Espanhol. E ele não para

O argentino celebra a data e, contra o Leganés, tentará aumentar esses números; já são cinco jogos seguidos marcando gols

Leo Messi completa hoje cinco anos como maior artilheiro da história de , superando Telmo Zarra. Naquele dia, o argentino anotou um hat-trick contra o , a equipe que mais sofreu gols dele, e superou os 252 gols que haviam transformado o atacante do como o maior goleador do campeonato espanhol. Hoje, Messi já tem 427 e ainda pode dobrar a marca de Zarra.

🗓 22/11/2014



🔙 ¡Este viernes se cumplirán 5 años desde que Leo #Messi superó a Zarra y se convirtió en el máximo goleador de la historia de @LaLiga!



Desde entonces no ha parado de romper récords 📈💥



SIGUE EL HILO

👇👇👇 pic.twitter.com/TcX0qfIVWD — FC (@FCBarcelona_es) November 21, 2019

O importante é que Messi segue somando. Além dos números apresentados no tweet do Barcelona, o camisa 10 continua tendo números que pouquíssimos jogadores podem alcançar e se apresenta em campo neste sábado, contra o , tendo marcado um gol em cada um dos últimos cinco jogos do campeonato nacional. Ele já tem oito tentos na competição.

Messi não marca em seis partidas consecutivas há praticamente um ano, quando conseguiu uma sequência de oito jogos entre dezembro e janeiro. Mas nada perto das 21 partidas seguidas marcando pelo menos um gol entre novembro de 2012 e maio de 2013, sob o comando de Francesc Tito Vilanova e Jordi Roura.