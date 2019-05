"Faz a TED, CBF"; vídeo que viralizou foi feito por conselheiro do Bahia

Com o gol de Ernando, o Bahia venceu o São Paulo e avançou às quartas de final, vencendo o prêmio de R$ 3,15 milhões

O vídeo que viralizou nas redes sociais em que o torcedor do grita: "Faz a TED, CBF", durante a partida contra o , na última quarta-feira (29), teve seu autor revelado.

🔴🔵⚪ "FAZ A TED, CBF!"



O torcedor do vídeo que viralizou foi identificado, é membro do Conselho Fiscal do time do Bahia, e mandou um recado para o #ExpedienteFutebol. Olha o que ele falou do vídeo! pic.twitter.com/JwPFT8f0Zn — FOX Sports (@FoxSportsBrasil) May 30, 2019

Segundo apurou a Fox Sports, o torcedor trata-se de um conselheiro do clube baiano, Paulo Eduardo Amaral Tavares, que fez uma brincadeira com o gol de Ernando pedindo para a CBF pagar o prêmio de R$ 3,15 milhões à equipe.

Em entrevista ao site, Tavares explicou que tem o costume de filmar todos os lances de ataque do time.

"Além de torcedor, sou conselheiro fiscal. Passamos a tarde falando das receitas. Quando saí do CT, veio na cabeça que poderia entrar no cofre mais R$ 3,15 milhões. Na hora do lance, só vinha na cabeça os R$ 3,15 milhões. Aí gritei, 'faz a TED, CBF'. Bora, Bahia", disse.

O Bahia venceu o São Paulo e classificou-se às quartas de final da .

Para quem não sabe, a sigla TED é a abreviatura de Transferência Eletrônica Disponível, uma função disponibilizada para realizar transferências entre bancos.