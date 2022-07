Fausto Vera chega ao Corinthians liberado para jogar e com número definido

Volante argentino vai usar a camisa 33 do Corinthians e já pode fazer a sua estreia contra o Atlético Goianiense, nesta quarta (26)

O Corinthians anunciou a contratação de Fausto Vera, de forma oficial, na tarde desta terça-feira. Após longa negociação com o Argentinos Juniors, o Timão chegou a um acordo pelo volante argentino, que será o novo camisa 33 do clube.

Fausto Vera herdou o número de João Victor, zagueiro que foi vendido ao Benfica, de Portugal, nesta janela. No Argentinos Juniors, o volante ostentava a camisa 5, além da faixa de capitão. E, assim como na Argentina, apenas o primeiro nome estará na camisa de jogo.

Aos 22 anos, Fausto é visto como uma das principais promessas do futebol argentino e chegou ao Corinthians com este status. A negociação, que pode ter um custo final de 8 milhões de dólares (cerca de R$ 43 milhões) aos cofres corintianos, foi conduzida pelo empresário Kristian Bereit.

A diretoria do clube do Parque São Jorge conseguiu acelerar o processo de documentação e o jogador foi inscrito no Boletim Diário Informativo (BID) da CBF e está liberado para jogar a Copa do Brasil.

O Timão, inclusive, entra em campo pela competição nesta quarta-feira (26), quando visita o Atlético Goianiense, pela ida das quartas de final. Fausto Vera foi relacionado para o duelo e pode fazer a sua estreia pelo clube alvinegro.

No Corinthians, Vera terá a concorrência de Du Queiroz, Maycon, Cantillo, Roni e Xavier. Paulinho, vale lembrar, está lesionado. O volante foi revelado pelo Argentinos Juniors.