Fatos incontestáveis, comprovados por provas... Um novo capítulo no caso “Negreira” abala Barcelona

O caso Negreira entrou em uma nova fase depois que o advogado espanhol Juan Luis Martín de Pozuelo apresentou uma denúncia formal contra o FC Barcelona à Comissão de Ética da Direção de Integridade e Conformidade da Federação Espanhola de Futebol, em uma medida que visa ampliar o escopo das investigações para abranger os aspectos disciplinares e éticos dentro das instituições futebolísticas locais e internacionais.

A denúncia, datada de 1º de abril, inclui acusações diretas ao clube catalão e a vários de seus dirigentes atuais e antigos, e afirma que os fatos relacionados aos pagamentos recebidos pelo ex-vice-presidente da Comissão de Árbitros, José Maria Enríquez Negreira, entre 2001 e 2018, não são mais apenas uma polêmica midiática, mas se tornaram, segundo o texto do documento, fatos comprovados com base em provas irrefutáveis e documentadas perante a justiça.

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Bozuelo aponta em sua denúncia que o caso não se refere apenas à responsabilidade do clube como instituição, mas se estende a figuras proeminentes que assumiram a presidência do Barcelona em diferentes períodos, entre elas Josep Maria Bartomeu, Sandro Rosell, Joan Laporta e Joan Gaspart, considerando que todos eles têm responsabilidade direta ou indireta pelo controverso sistema de pagamentos.

O advogado enfatiza o aspecto financeiro do caso, explicando que os valores transferidos para Negreira e empresas ligadas à sua família totalizaram cerca de 8.388.476,90 euros, dos quais 7.376.916,90 euros foram para entidades comerciais a ele vinculadas.

Bozuelo considera que esses números revelam um sistema de pagamentos duplo, direto e indireto, que, em sua opinião, exige sanções disciplinares severas contra as partes envolvidas.

A denúncia também abordou a questão dos relatórios de arbitragem que o Barcelona utilizou para justificar esses pagamentos, considerando que essa defesa não é mais convincente à luz das conclusões das investigações judiciais. Bozuelo afirmou que as declarações do atual presidente do clube, Juan Laporta, sobre a legalidade desses relatórios podem colocá-lo sob responsabilidade ética perante os órgãos competentes.

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A denúncia baseia-se também na decisão judicial proferida em 9 de outubro de 2023 pelo Tribunal de Instrução nº 1 de Barcelona, que determinou a continuidade do processo, bem como no papel desempenhado pela Federação Espanhola de Futebol como parte acusadora.

Bozuelo considera que, se a Federação for considerada parte lesada no âmbito penal, ela deve agir também no âmbito ético e disciplinar, e não se limitar à posição judicial.

O advogado espanhol pretende encaminhar os mesmos documentos à União Europeia de Futebol (UEFA) e à Federação Internacional de Futebol (FIFA), numa tentativa de internacionalizar o caso e submetê-lo à supervisão das instâncias superiores do futebol, considerando que o ocorrido “afeta a integridade do jogo e a reputação do futebol espanhol”.

Com isso, essa medida abre um novo capítulo em um dos casos mais controversos da história do futebol espanhol, enquanto se aguarda a decisão da Federação Espanhola de Futebol sobre se os fatos relatados na denúncia exigem medidas adicionais que possam reacender a polêmica sobre a relação do Barcelona com a Comissão de Árbitros nas últimas duas décadas.

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