Fator Lewandowski pode decidir entrada do Bayern na briga para ter Haaland

Erling Haaland é o nome mais quente do mercado de transferências europeu, e se o Bayern de Munique ainda não havia demonstrado interesse pelo jovem norueguês, isso pode mudar nos próximos dias.

De acordo com o Bild, os bávaros podem procurar a contratação do atacante do Borussia Dortmund, já que o artilheiro Robert Lewandowski demonstra interesse em “testar o mercado de transferências” e avaliar propostas para disputar outras ligas.

O suposto interesse surge semanas depois do presidente Karl-Heinz Rummenigge e Oliver Kahn, hoje dirigente do clube, citarem que a contratação do atacante era algo “inimaginável” para o Bayern.

O fato é que Haaland só deve mesmo se tornar um alvo prioritário se Lewa deixar o time bávaro, onde é grande destaque nas duas últimas temporadas. Na Bundesliga 2020/21, o polonês de 32 anos marcou incríveis 41 gols em 29 partidas disputadas.

Enquanto o Bayern define o seu futuro, Haaland segue observado de perto por alguns dos clubes mais tradicionais da Europa. Real Madrid, Manchester United, Chelsea e City acompanham cada passo do jovem, que é tipo como uma contratação de peso.