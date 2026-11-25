Compartilhar Siga GOAL no Google

O Barcelona, da Espanha, alcançou um feito histórico ao vencer o anfitrião Sabah, do Azerbaijão, por 4 a 1, em partida válida pela quinta rodada da fase de liga da Champions League, nesta quarta-feira, na capital Baku.

Publicidade

O confronto registrou um fato que aconteceu pela primeira vez na história das participações do time catalão no torneio: três jogadores que não faziam parte do elenco do Barcelona na temporada passada marcaram gols pela equipe em uma única partida.

São eles o inglês Anthony Gordon, o alemão Karim Adeyemi e o brasileiro Gabriel Jesus, em um feito inédito na história do clube na Champions League, de acordo com a conta espanhola "MisterChip", especializada em estatísticas.

Leia também

Após separação da esposa, vem à tona a verdade sobre a jovem misteriosa na vida de Neuer

Barcelona se movimenta por astro do Campeonato Holandês, mas tem dois obstáculos pela frente

A importância dessa marca está no fato de que os quatro gols levaram a assinatura de três dos recém-chegados.

Publicidade Publicidade

Gordon abriu o placar aos 31 minutos e voltou a marcar aos 51, antes de Adeyemi ampliar a vantagem do Barcelona com o terceiro gol aos 55, enquanto Jesus fechou a goleada aos 60.

Tópicos relacionados

Tradição Linear TNT Sports ✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada ✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede ✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio Preço mensal a partir de Variável Assista aqui Sinal Aberto SBT ✅ Transmite um jogo ao vivo por rodada nas tardes de terça-feira ✅ Exibição garantida e gratuita da grande final do campeonato ✅ Disponível via antena comum de TV e pelo streaming grátis (+SBT) Preço mensal a partir de Gratuito Assista aqui Tradição Linear TNT Sports ✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada ✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede ✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio Preço mensal a partir de Variável Assista aqui Sinal Aberto SBT ✅ Transmite um jogo ao vivo por rodada nas tardes de terça-feira ✅ Exibição garantida e gratuita da grande final do campeonato ✅ Disponível via antena comum de TV e pelo streaming grátis (+SBT) Preço mensal a partir de Gratuito Assista aqui Tradição Linear TNT Sports ✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada ✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede ✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio Preço mensal a partir de Variável Assista aqui

O Barcelona enfrentou algumas dificuldades no primeiro tempo, antes de conseguir impor totalmente sua superioridade ofensiva logo no início da segunda etapa.

O Sabah conseguiu marcar seu único gol aos 63 minutos, com Joy-Lance Mickels, impedindo que o time catalão saísse de campo sem sofrer gols, mas não conseguiu mudar o resultado da partida, que terminou com vitória dos visitantes por 4 a 1.

Publicidade

Gordon é um dos principais reforços do elenco do Barcelona, após chegar vindo do Newcastle United, enquanto Adeyemi desembarcou no clube catalão depois de sua passagem pelo Borussia Dortmund, e Jesus chegou após anos defendendo o Arsenal.

O estádio de Baku guarda lembranças especiais para Gordon, que já havia feito uma de suas melhores atuações europeias na capital azerbaijana, quando marcou quatro gols com a camisa do Newcastle United diante do Qarabag, em fevereiro de 2026, na vitória dos visitantes por 6 a 1.

Publicidade

Na ocasião, Gordon marcou seus quatro gols aos 3, 32, 33 e 45+1 minutos, tornando-se o primeiro jogador britânico a anotar quatro gols no primeiro tempo de uma partida na história da Champions League.

Ele também se tornou o primeiro jogador da história do Newcastle a marcar quatro gols em uma única partida europeia.

Publicidade

O gol do jogador da seleção inglesa contra o Sabah saiu em um rebote do goleiro, após cruzamento de Karim Adeyemi.

O Barcelona chegou a 18 gols nas cinco primeiras rodadas da fase de liga da Champions League nesta temporada, igualando o melhor início ofensivo da história de suas participações na competição, depois de ter marcado o mesmo número de gols nos cinco primeiros jogos da edição 2024-2025.

Publicidade

Apesar de igualar sua melhor marca, o Barcelona ainda está longe do recorde nessa fase, que pertence ao Paris Saint-Germain, autor de 24 gols nos cinco primeiros jogos da edição 2017-2018.