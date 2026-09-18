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Fatih Terim incendeia o clima do confronto entre Galatasaray e Trabzonspor com declaração sobre Salah

M. Salah
Trabzonspor
Trabzonspor x Galatasaray
Galatasaray
Campeonato Turco
O. Buruk
F. Terim
Egito
Turquia

Deu as costas ao dinheiro da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes Unidos

O lendário treinador Fatih Terim agitou o cenário do futebol turco com um comentário incendiário sobre a transferência do astro egípcio Mohamed Salah para o Trabzonspor, considerando-a uma das transferências mais importantes da história do Campeonato Turco.

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O estádio "Papara Park" recebe um confronto de fogo na sexta rodada da Super Liga Turca, com o Trabzonspor recebendo seu rival tradicional, o Galatasaray, em uma partida sem meio-termo.

Campeonato Turco
Trabzonspor crest
Trabzonspor
TRS
Galatasaray crest
Galatasaray
GAL

Os donos da casa entram no duelo ocupando a nona colocação, com 7 pontos, e buscam recuperar o equilíbrio diante de sua torcida, enquanto o Galatasaray chega na liderança da tabela com aproveitamento quase perfeito, somando 13 pontos, e de olho em ampliar a vantagem e disparar na ponta ainda cedo.

O ex-técnico do Galatasaray e da seleção turca afirmou que convencer um jogador do porte de Salah a vestir a camisa do Trabzonspor foi uma missão quase impossível, diante das enormes tentações que estavam à sua frente.

Terim disse, em declarações divulgadas pelo site turco "61saat": "Estamos falando de um jogador do mais alto nível durante anos com o Liverpool, e que conquistou tudo: a Liga Europa, a Liga dos Campeões e os Mundiais de Clubes. É um jogador indispensável".

E acrescentou: "Qualquer clube do mundo deseja contratá-lo. Clubes dos Emirados Árabes Unidos e da Arábia Saudita estavam dispostos a pagar quantias exorbitantes por ele, sem falar nos gigantes das ligas espanhola, italiana e inglesa. Mas ele acabou escolhendo o Trabzonspor, e isso por si só já é uma grande conquista".

Terim dirigiu uma saudação especial à diretoria do Trabzonspor, dizendo: "O presidente Ertuğrul Doğan e sua diretoria merecem todo o reconhecimento e os parabéns. Trazer um jogador desse valor mundial não é nada fácil, pois ele é capaz de ir a qualquer lugar que quiser. O que aconteceu é algo grandioso e digno de elogio".

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O elogio do Imperador vem em meio ao início arrasador de Salah na Trendyol Süper Lig, onde ele se impôs como a principal estrela da competição ao marcar 4 gols e dar uma assistência em apenas 5 partidas.

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