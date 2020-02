Fast Clube x Goiás: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Verdão estreia na Copa do Brasil nesta quarta-feira (5), às 21h30 (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Fast Clube e entram em campo nesta quarta-feira (5), às 21h30 (de Brasília), pela primeira fase da Copa do . A partida terá transmissão da TV Globo (Goiás), além do canal Premiere, na TV fechada. A Goal trará os principais lances do jogo ao vivo, em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Fast Clube x Goiás DATA Quarta-feira, 5 de fevereiro de 2020 LOCAL Albertão - Piauí, BRA HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

O duelo terá transmissão da TV Globo para Goiás, além do canal Premiere, na TV fechada. Aqui, na Goal, você acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, minuto a minuto.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O deve ter algumas mudanças na equipe titular que vai entrar em campo nesta quarta-feira (5). Com Keko Villalva e Léo Sena, lesionados, o técnico Ney Franco vai apostar mais uma vez na formação com três centroavantes.

A equipe tem um início de temporada sólido, com quatro jogos invictos, sendo duas vitórias e dois empates.

Provável escalação do Goiás: Tadeu, Vidal, Lucão e Fábio Sanches, Gilberto Junior e Miguel (Breno), Thalles, Rafael Moura, Lucão do Break e Henrique Almeida

Provável escalação do Fast Clube:

FAST CLUBE

Princesa Solimões Amazonense 9 de fevereiro 18h (de Brasília) Fast Club x Amazonense 13 de fevereiro 21h30 (de Brasília)

GOIÁS

JOGO CAMPEONATO DATA Anapolina 1 x 3 Goiás Campeonato Goiano 29 de janeiro Goiás 1 x 1 Vila Nova Campeonato Goiano 2 de fevereiro

Próximas partidas