O gol marcado pelo norueguês Erling Haaland, atacante do Manchester City, contra o Manchester United, na noite deste domingo, gerou grande polêmica.

O Manchester City decidiu o dérbi da cidade de Manchester com uma emocionante vitória sobre o anfitrião Manchester United, por 1 a 0, na partida disputada no estádio Old Trafford, neste domingo, pela quarta rodada da Premier League.

O único gol do Manchester City foi marcado pelo norueguês Erling Haaland, aos 60 minutos, aproveitando um cruzamento dentro da pequena área.

O gol de Haaland saiu depois que seu companheiro Josko Gvardiol enviou um cruzamento dentro da grande área. Enzo Fernández tentou jogar a bola de cabeça, mas ela passou à sua frente e chegou até o atacante norueguês, que colocou a bola nas redes. O bandeirinha, porém, ergueu a bandeira de impedimento, e o árbitro Michael Oliver decidiu anular o gol inicialmente, antes de o árbitro de vídeo intervir para revisar o lance e confirmar se a decisão estava correta.









Após consultar a tecnologia de vídeo, Michael Oliver decidiu validar o gol a favor do Manchester City, ao constatar que o cruzamento de Gvardiol havia tocado no pé de Patrick Dorgu antes de chegar até Haaland, que já estava em posição de impedimento no momento em que a bola foi enviada. No entanto, o toque do defensor do Manchester United mudou a trajetória do lance, levando o árbitro a considerar que a bola passou a estar em uma nova situação e a validar o gol.

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Por sua vez, a rede espanhola "Archivo VAR", especializada em situações de arbitragem, afirmou que a validação do gol representa uma farsa arbitral.

Disse por meio de sua conta no "X": "Farsa retumbante da tecnologia de vídeo (VAR) em Old Trafford".

E prosseguiu: "Enzo Fernández, que está em posição de impedimento muito clara, tenta jogar a bola, exercendo influência direta sobre o defensor Lisandro e o goleiro Lammens".

E afirmou: "O lance é impedimento claro".

A rede concluiu: "Howard Webb (presidente da comissão de arbitragem) e seu próprio circo arbitral na Premier League".







