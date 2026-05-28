Farioli quer contratar o ídolo da torcida do PSV pelo FC Porto por “apenas” 18 milhões

Mauro Júnior está na mira do FC Porto, segundo informa a revista Voetbal International. O brasileiro está considerando seriamente a possibilidade de se transferir para o time de Francesco Farioli.

De acordo com a VI, o queridinho da torcida do PSV tem uma cláusula de rescisão em seu contrato, o que permite que os clubes o contratem por “apenas” 18 milhões de euros neste verão.

Para evitar isso, o clube de Eindhoven quer renovar o contrato, que vai até meados de 2029. Mauro receberia então um aumento salarial e a cláusula seria eliminada.

O zagueiro e meio-campista está em negociações com o PSV sobre o assunto, mas também está aberto a uma aventura no exterior.

Farioli está muito encantado com o brasileiro, mas não é o único interessado. O Leeds United e clubes da Espanha e da Itália também estão atrás dele.

Mauro já joga há nove anos pelo PSV. Pelo time de Eindhoven, ele disputou exatamente duzentas partidas. Ele marcou nove gols e deu 31 assistências.