O Bournemouth desferiu um golpe duro no Manchester United, ao derrotá-lo por 3 a 0 em pleno Old Trafford, no confronto que reuniu as duas equipes na noite de domingo, pela oitava rodada da Premier League, aumentando a pressão sobre os donos da casa diante do início tropeçado do time nesta temporada.

E as perdas do Manchester United não pararam na pesada derrota para o Bournemouth: os números revelaram um recuo histórico nos resultados do time, que registrou seu pior aproveitamento em pontos nas primeiras oito rodadas da Premier League em quase quatro décadas.

A rede "Opta", especializada em estatísticas, informou que o Manchester United somou apenas 7 pontos nas primeiras 8 partidas da competição nesta temporada, após conquistar uma vitória e empatar em 4 jogos, contra 3 derrotas.

A rede destacou que esse saldo é o mais baixo do time nesta altura da temporada desde a edição de 1986-1987, quando se limitou a somar apenas 4 pontos, em uma estatística que reflete a dimensão do sofrimento vivido pelo clube inglês e levanta ainda mais questionamentos sobre sua capacidade de recuperar o equilíbrio no período que se avizinha.

E revelou: "Desde a temporada 2023-2024, nenhum time da Premier League sofreu derrotas em casa por diferença de três gols ou mais em todas as competições mais do que o Manchester United (7 derrotas)".



