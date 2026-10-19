Entre a recuperação da confiança e o banco de reservas, Khvicha Kvaratskhelia se vê diante de um teste decisivo que pode definir os contornos do seu futuro próximo no Paris Saint-Germain. O astro georgiano, que brilhou na Liga dos Campeões da Europa na temporada passada, vive um início de temporada hesitante que levantou pontos de interrogação sobre o seu nível, tornando a sua participação como titular diante do Barcelona, na noite de terça-feira, uma decisão que carrega muito risco para o técnico Luis Enrique.

"Uma atuação que não condiz com um jogador do seu calibre": foi assim que o site francês "Foot Mercato" descreveu a aparição de Kvaratskhelia diante do Strasbourg, dando-lhe uma nota modesta de 3 em 10. E as críticas não foram menos duras por parte da imprensa francesa, já que o jornal "L'Équipe" o descreveu como um "fantasma", enquanto o jornal "Le Parisien" considerou que ele foi "inexpressivo".

Então, para onde desapareceu o jogador georgiano que foi um dos maiores destaques da Liga dos Campeões da Europa na temporada passada? Não parece que Kvaratskhelia tenha encontrado o seu caminho até o brilho até agora, depois de um começo atual decepcionante e, em alguns aspectos, até preocupante. E o paradoxo é que o jogador teve a oportunidade de descansar após a sua ausência na Copa do Mundo, e esperava-se que iniciasse a temporada em sua melhor forma, mas até agora não apresentou nada que confirme essas expectativas.

Diante da queda de rendimento, Luis Enrique começou a tomar decisões claras a seu respeito, depois de excluí-lo do time titular nas duas primeiras partidas do Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões da Europa. No confronto contra o Slovan Bratislava, o georgiano permaneceu no banco durante todo o jogo, enquanto a sua aparição diante do Manchester City não foi convincente o suficiente para mudar a posição do técnico.

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E a partida contra o Strasbourg veio para aumentar a pressão sobre Kvaratskhelia, depois que a sua perda de bola resultou no gol que o seu time sofreu, o que pode complicar a sua missão de recuperar o seu lugar no time titular, especialmente com o aumento da concorrência pela ponta esquerda diante do brilho de Désiré Doué.

E apesar de Doué também ter começado o confronto contra o Bratislava no banco, ele conseguiu dar uma resposta forte dentro de campo no período seguinte, colocando-se com força entre as opções de Enrique e dando ao técnico um substituto pronto que pode levá-lo a continuar excluindo o astro georgiano.

Enrique devolverá a confiança a Kvaratskhelia?

Na coletiva de imprensa que antecedeu o confronto entre Paris Saint-Germain e Barcelona na Liga dos Campeões da Europa, Vitinha fez questão de defender o seu companheiro, afirmando que a queda de rendimento não significa necessariamente a existência de um problema difícil de resolver.

E o meio-campista português disse: "Não se pode encontrar uma explicação para tudo, pois todos nós passamos por fases de altos e baixos, e buscamos manter o nosso nível com a maior estabilidade possível. Nenhum jogador continua apresentando o mesmo nível durante toda a temporada; pelo contrário, todos passam por fases variadas ao longo da carreira futebolística. Esperamos que Kvaratskhelia e os demais jogadores estejam em sua melhor forma amanhã".

Mas as palavras de apoio não resolvem a pergunta mais importante dentro da comissão técnica: Enrique concederá ao jogador georgiano uma nova chance diante do Barcelona, ou continuará afastando-o do time titular até que recupere o seu nível?

Há uma corrente que defende o retorno do trio ofensivo formado por Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé e Désiré Doué ao time titular, numa tentativa de recuperar a harmonia e a força ofensiva do time num confronto de peso.

E essa opinião ganha importância adicional diante da ausência de Nuno Mendes, já que o esforço defensivo de Kvaratskhelia pode representar um elemento importante para ajudar o lateral-esquerdo que enfrentará Lamine Yamal, uma das principais fontes de perigo nas fileiras do Barcelona. Assim, o valor do jogador nesta partida pode não se limitar às suas capacidades ofensivas, mas se estender ao seu papel em reduzir o perigo do flanco direito do time catalão.

Por outro lado, uma outra corrente entende que a continuidade da exclusão de Kvaratskhelia seria uma mensagem necessária de Enrique, no sentido de que a participação como titular não é concedida com base na reputação ou nas conquistas anteriores, mas de acordo com o rendimento dentro de campo. E, segundo essa visão, escalar Doué na ponta esquerda pode ser a opção mais lógica diante da atual diferença de nível entre os jogadores.

Ainda assim, o início hesitante de Kvaratskhelia não é um precedente totalmente novo; ele enfrentou dificuldades semelhantes durante as primeiras semanas da temporada passada, e só marcou o seu primeiro gol no Campeonato Francês na décima segunda rodada, em novembro.

Já no cenário europeu, ele iniciou a sua trajetória na edição passada marcando diante da Atalanta, antes de se ausentar do confronto contra o Barcelona por causa de lesão, e depois apresentar uma atuação notável diante do Bayer Leverkusen na terceira rodada.

Mas as circunstâncias atuais são relativamente diferentes, já que a concorrência pelas posições ofensivas se tornou mais acirrada, e manter um lugar no time titular já não é algo garantido, especialmente com Enrique possuindo opções capazes de agregar, e à frente delas está Doué.

E entre a vontade de recuperar a melhor versão de Kvaratskhelia e a necessidade de premiar os jogadores mais preparados, Enrique se vê diante de uma decisão difícil antes de uma das principais partidas da temporada. Então, ele concederá ao seu astro georgiano uma nova chance de recuperar o seu brilho diante do Barcelona, ou continuará a política de firmeza e o deixará fora do time titular?