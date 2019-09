Fantasia em jogo do PSG fez diretores convidarem Neymar para La Casa de Papel

Diretor de série do Netflix explica o motivo pelo qual convidou o craque Neymar para participar das gravações da nova temporada de La Casa de Papel

Neymar fez uma aparição relâmpago na terceira parte da série La Casa de Papel. O craque interpretou um monge nos sexto e oitavo episódios da dramaturgia. Mas o que pouca gente sabe é o motivo pelo qual o craque foi convidado.

Em 2 de novembro passado, quando o enfrentou o pelo , Neymar e Mbappé entraram no estádio Parc des Princes, na capital francesa, fantasiados como os ladrões que protagonizam a série. A dupla usou máscaras de Salvador Dalí e macacões vermelhos em alusão ao Halloween, celebrado dois dias antes.

Neymar e Mbappé ainda estão a festejar o #Halloween e chegaram ao Parc des Princes mascarados à 'La Casa de Papel' 🎭 pic.twitter.com/1SHNplG9Kz — B24 (@B24PT) November 2, 2018

Álex Pina, showrunner da série da Netflix, explicou a situação em entrevista ao portal Notícias da TV.

"O caso de Neymar foi excepcional, porque ele é um fã de La Casa de Papel, e ele foi a um jogo de futebol com o [Kylian] Mbappé vestido com o macacão vermelho e com a máscara de [Salvador] Dalí, e o convidamos", declarou.

"É algo que nunca fizemos e provavelmente nunca voltaremos a fazer. Fizemos isso por conta daquilo [Neymar entrar fantasiado], mas tivemos a oportunidade de falar com ele e o convidamos para ser um dos monges da série", acrescentou Pina.