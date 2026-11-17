Compartilhar Siga GOAL no Google

Os irmãos gêmeos Jurrien e Quinten Timber falaram sobre sua ligação no futebol após a pesada derrota dos Países Baixos por 5 a 0 para a Alemanha. Enquanto Quinten criticou duramente o colapso da equipe, Jurrien deu uma notícia tranquilizadora sobre seu futuro no Arsenal.

Publicidade

Uma trajetória compartilhada que terminou em pesadelo em Berlim

Para os irmãos gêmeos Jurrien e Quinten Timber, entrar em campo juntos com a camisa dos Países Baixos representa a realização de um sonho de infância no futebol. A última partida pela seleção, porém, se tornou uma experiência dolorosa para a família quando a equipe de Xavi Hernandez sofreu uma goleada inédita por 5 a 0 para a Alemanha no Olympiastadion.

Embora já tivesse garantido a classificação para as quartas de final da Liga das Nações da Uefa, a seleção dos Países Baixos viu sua organização defensiva desmoronar completamente após o intervalo. O que seria um momento de orgulho para os irmãos terminou em uma noite de reflexão.

Quinten critica duramente o colapso

Em entrevista à ESPN após o apito final, o meio-campista do Crystal Palace Quinten Timber não poupou palavras ao analisar como um jogo equilibrado terminou em uma goleada desastrosa no segundo tempo.

"Inaceitável. Sim, 5 a 0, sobretudo depois de termos jogado muito bem na sexta-feira passada. Hoje não fomos bons o suficiente. Aí você perde por 5 a 0, isso é inaceitável", afirmou Quinten.

Publicidade Publicidade

"A Alemanha é uma boa equipe. Acho que hoje teve qualidade com a bola. Mas nós também criamos algumas chances no primeiro tempo, e o jogo poderia ter tomado outro rumo. Só que, em determinado momento, fica 2 a 0, 3 a 0, e aí você simplesmente deixa a partida escapar, com facilidade demais, na minha opinião. Acho que o mais difícil no futebol é que, quando as coisas vão bem, é fácil jogar bem. Quando as coisas não vão tão bem e a equipe não joga bem, o mais difícil é saber como reagir ou descobrir o que é preciso para mudar a situação. Vi que tivemos dificuldades com isso."

Tópicos relacionados

Jurrien reconhece a dor e a realidade tática

Escalado em uma função pouco habitual na lateral esquerda, o defensor do Arsenal Jurrien Timber concordou com a avaliação dolorosa do irmão gêmeo e admitiu que o placar foi um duro choque de realidade para todo o elenco.

"Perder por 5 a 0 dói. Para um atleta, isso nunca é agradável quando se joga futebol, e hoje não é diferente", admitiu Jurrien.

Publicidade

"Hoje tivemos um primeiro tempo em que poderíamos ter saído na frente e um segundo em que quase tivemos sorte de perder por apenas 5 a 0. Há muito a aprender hoje, foi uma boa lição. É uma questão de se adaptar em certos momentos, em determinadas posições. Já fiz isso outras vezes e, em grande parte, estou bastante acostumado. O técnico da seleção disse que sou o coringa da equipe, que podem me usar em qualquer lugar. Isso é positivo para ele. É útil ter um jogador que possa escalar em várias posições, e está tudo bem para ele e para mim também."

Laços de família, lições e perspectivas nos clubes

Apesar da amarga decepção na pausa para as seleções, os dois irmãos destacaram que a ligação especial entre eles em campo continua sendo uma fonte de força enquanto se preparam para as quartas de final de março e os compromissos por seus clubes.

Publicidade

"É sempre uma honra jogar pela seleção dos Países Baixos. É ainda mais especial porque estou com Jurrien. É mais uma oportunidade de aprender", refletiu Quinten. "Você fala em ressaca, mas, no fim das contas, temos de pensar juntos, aprender, analisar o que precisava ter sido melhor e seguir em frente. Estamos trabalhando para alcançar algo como equipe, e eu também, pessoalmente. É assim que tento enxergar a situação acima de tudo."

Em meio ao desânimo após a partida, Jurrien também trouxe uma notícia bem-vinda ao dar uma atualização tranquilizadora sobre seu futuro no Arsenal: "Gosto muito do meu simples Arsenal, espero ficar por mais tempo... Vai dar tudo certo. É só uma questão de assinar. Sinto-me em casa, estou gostando daqui. Então agora também estou vencendo em Londres. Estamos indo bem, acho que vamos disputar títulos nos próximos anos."